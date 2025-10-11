Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Zumaia

Bizitzaz eta heriotzaz hitz egiteko gakoak landuko dituzte Guraso Eskoletan

Hilaren 27an suizidioaren prebentzioaz ariko dira, Biziraun elkartearen eskutik; azaroaren 4an, haur eta nerabeekin heriotzaz

Sara Utrera

ZUMAIA.

Larunbata, 11 urria 2025, 20:45

Comenta

Bizitzaz eta heriotzaz hitz egiteko gakoak landuko dituzte aurtengo Guraso Eskoletan. Zumaiako Guraso Eskolak 0 eta 18 urte bitarteko haurren eta nerabeen guraso eta tutoreei zuzendutako prestakuntza-programak dira.

Egitasmoaren helburua da gurasoak heziketa-prozesuan inplikatzea, bidelaguntza eskaintzea eta gurasoen arteko sareak sendotzea. Program Zumaiako Udalak antolatzen du urtero, Udaleko Gizarte Zerbitzuek, Hezkuntza eta Gazteria sailek elkarlanean, eta Eusko Jaurlaritzaren, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Treba Gurasoak programaren laguntza dauka.

Urtero bezala, egitarauak orotariko ekintzak izango ditu: hitzaldiak eta bizipen tailerrak uztartzen ditu: lehenengoek gai espezifikoak jorratzen dituzte aditu ezberdinen eskutik, eta bigarrenek esperientzien bidezko ikaskuntza eskaintzen dute, hausnarketarako eta partekatzeko espazio gisa.

Honakoak dira aurtengorako antolatu dituzten ekitaldiak: Urriak 27an, astelehena, 'Suizidioa prebenitu, bizitza sustatzeko' izeneko hitzaldia eskainiko da, Biziraun elkartearen eskutik. Parte hartu nahi dutenek urriaren 13tik 23ra eman beharko dute izena brankaharrera@zumaia.eus helbidera idatziz.

Azaroak 4, asteartean, berriz, 'Nola hitz egin heriotzaz haur eta nerabeekin?' hitzaldia izango da, Miren Rosen eskutik. Kasu honetan, parte hartu nahi dutenek urriaren 27tik azaroaren 3ra eman beharko dute izena brankaharrera@zumaia.eus helbidera idatziz.

Bizipen tailerrak

Bizipen tailerrean guraso moduan hobeto sentitzeko, hoberena dena egiteko, soluzioak bilatzeko, hausnartzeko, partekatzeko... aukera izango dute gurasoek. 0-6 urte bitarteko haurren gurasoei zuzendutako programa da honakoa, eta aurten bi saiokoa izango da. Izen-ematea urtarrilean zabalduko da.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Golpe al aeropuerto de Bilbao: una aerolínea estadounidense anuncia una nueva ruta a Nueva York desde el norte de España
  2. 2

    «Estoy preparada y decidida para ser alcaldesa de Donostia»
  3. 3

    «Estuve más de cuatro años de interna y la familia no me pagaba el sueldo mínimo»
  4. 4

    La guipuzcoana Sapa adquirirá una segunda planta en EE UU y ampliará su impacto industrial en Euskadi
  5. 5

    Siete horas de música gratuita para dar a Hondarribia «cierto nervio y empuje cultural»
  6. 6 El incendio de un camión con bebidas obliga a cerrar durante varias horas la AP-8 en Astigarraga
  7. 7

    El vestíbulo del TAV de la estación de Atotxa tendrá una zona comercial abierta al público
  8. 8 La hamburguesería que abre en San Sebastián su primer local en Euskadi: «Los donostiarras son muy exigentes»
  9. 9 El cierre por enfermedad de un conocido comercio de Irun
  10. 10

    Trabajadores de Lorpen se interesan en definir un proyecto para salvar la marca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Bizitzaz eta heriotzaz hitz egiteko gakoak landuko dituzte Guraso Eskoletan