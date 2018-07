Las bases del programa 'Alokairu beka' se mantendrán igual que el año pasado La plataforma de pensionistas y jubilados presentó una moción. / SARA UTRERA Se trataron la moción presentada por EH Bildu al hilo del Plan de Turismo y la de la plataforma de pensionistas y jubilados en relación a las pensiones EL DIARIO VASCO ZUMAIA. Sábado, 28 julio 2018, 00:40

El Ayuntamiento de Zumaia celebró el jueves el pleno ordinario, el cual tuvo como tema central el debate de las dos propuestas de mejora presentadas por el gobierno de EAJ-PNV al programa 'Alokairu Beka'. Unas propuestas que no salieron adelante debido a los votos en contra de EH Bildu y del concejal no adscrito Jon Iraola y la abstención del PSE-EE. Por tanto, a falta de recibir, estudiar y aprobar nuevas propuestas, de momento las bases del programa se mantendrán igual que el pasado año, sin cambios ni modificaciones de mejora.

En el ámbito de urbanismo, finalmente quedó fuera del orden del día la aprobación inicial del acuerdo TorreagaBerri, para que «atendiendo a su magnitud, la oposición pueda estudiar detenidamente dicho acuerdo y a su vez haya más tiempo para trabajar y desarrollar este mismo con las distintas partes implicadas», explicó el alcalde Oier Korta y señaló que volverán a presentar el acuerdo «para su aprobación inicial en el pleno de septiembre».

En el apartado de propuestas, en primer lugar se aprobó unánimemente la Declaración Institucional para fomentar la iniciativa Euskaraldia en el Ayuntamiento.

Además de ello, el grupo municipal de EH Bildu presentó una moción al hilo del Plan de Turismo, mediante la cual pedía que «se estudie en la mesa de turismo el uso del edificio de la antigua estación de Moilaberri u otras infraestructuras municipales con posible uso turístico». El alcalde respondió que «la mesa de turismo se creará concretamente con ese fin de estudio y de debate, pero que no será una mesa para adoptar este tipo de decisiones». No obstante, añadió que «dicho edificio aún no pertenece al Ayuntamiento». La moción salió adelante con el apoyo de todos los partidos.

Moción de los pensionistas

Asimismo, se trató también la propuesta presentada por la plataforma de jubilados y pensionistas de Zumaia donde pedían, entre otros, que se garantice el derecho a una pensión digna, que se establezca una pensión mínima de 1.080 euros mensuales o que la actualización de estas se haga acorde al aumento correspondiente del IPC anual. «La mayoría de los pensionistas cobramos por debajo del umbral de la pobreza, y tras años de trabajo y cotización, se nos hace cada vez más difícil vivir dignamente el último periodo de nuestra vida», explicaron los miembros de la plataforma. Junto a esto, también pidieron que dichas peticiones sean transmitidas al Gobierno Vasco y al Gobierno Central de Madrid.

EAJ-PNV y PSE-EE pidieron votar la moción punto por punto, petición a la que se negaron EH Bildu y Jon Iraola, por lo que, finalmente, esta fue votada en su totalidad y salió adelante con los votos a favor de EH Bildu y Jon Iraola. EAJ-PNV y PSE-EE votaron en contra. Tanto la concejala socialista como el equipo de gobierno argumentaron que «están de acuerdo con todos los puntos de la moción presentada por la plataforma de jubilados», excepto con la solicitud de que se establezca una pensión mínima de 1.080 euros, «ya que el salario mínimo interprofesional marcado por la Carta Social Europea es de 735 euros y existiría un desdequilibrio».

Para finalizar, el concejal no adscrito Jon Iraola también presentó un escrito solicitando que se sometiera de nuevo a votación el punto de su liberación debido a un error cometido en el pleno de abril, en el que el propio edil dio su voto a favor a pesar de que no le correspondía votar. A su vez, mediante el documento presentado pedía que su liberación fuese contabilizada a partir del pleno de mayo, ya que tal y como señala el concejal, «es en esa fecha cuando se hizo efectiva mi desvinculación con el gobierno de EAJ-PNV». En vista de que, tras tratar y debatir el tema, aún quedaban varios puntos por aclarar en torno a la solicitud, la corporación municipal decidió estudiarla y darle una respuesta por escrito.