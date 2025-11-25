Banatu dituzte Julene Azpeitia lehiaketako sariak
Ekitaldia atzo arratsaldean egin zen Oxford aretoan. Ondoren, 'Esne-berriketan' bertso-saio literarioa eskaini zuten Uxue Alberdik eta Amorantek, Oihana Iguaran eta Maddi Ane Txoperenaren laguntzarekin
Asteartea, 25 azaroa 2025, 13:27
Banatu dituzte 38. Julene Azpeitia lehiaketako sariak. Aurten 54 lan aurkeztu dira, eta horietatik bost zumaiarrek idatzitakoak izan dira. Sari banaketa ekitaldia atzo arratsaldean egin zen Alondegiko Oxford aretoan, eta Iñaki Ostolaza alkatearen eta Aitor Manterola eta Ainhoa Illarramendi zinegotzien eskutik jaso zituzten sariak irabazleek. Ondoren, 'Esne-berriketan' bertso-saio literarioa eskaini zuten Uxue Alberdik eta Amorantek, Oihana Iguaran eta Maddi Ane Txoperenaren laguntzarekin.
Euskal Herri guztitik aurkeztu diren lanean artean, onenak honako hauek direla erabaki dute epaimahaikideek: Lehen saria, 3.000 eurokoa, Etxebestek irabazi du 'Armiarma-sarea' ipuinari esker. Karmele lagun zaharra du lehiaketa honek, lehenago ere saritua izan baita (2012. Eta 2014. urteetan). Gainera, bihar bertan 2025eko Euskadi Literatura Sarietako bat jasoko du. Berak aurkeztutako ipuina iradokitzailea dela iritzi dio epaimahaiak, «gaurkotasun handiko gaia lantzen du, tratu txarrak, eta oso ondo islatzen du protagonistaren egoera, ezkutukoa eta bakardade handikoa. Isiltasun latente bat dago ipuinean oihartzun handia egiten duena».
Bigarren saria, 1.500 eurokoa, Jon Abril Olaetxeak jaso du 'Maximinaren txurroak'. Nafarreraz idatzitako ipuin honetan pertsonaiaren deskribapena nabarmendu du epaimahaiak, «xehetasun handiz eta ondo eraikia» dagoen aldetik. «Umore puntu bat ere badu lanak eta irakurlea harrapatu egiten du», azaldu du.
Zumaiako onenaren saria, 1.000 eurokoa, berriz, Aitor Salegi Martijarentzat izan da 'Parentesiak eta pareen tesiak' ipuinagatik. «Santelmoetan girotuta dagoen ipuin honek oso ondo deskribatzen du jai giroa, zumaiarrez egindako elkarrizketek ematen dioten freskotasunari eta idazkeraren erritmo biziari esker. Amaiera ematen ere jakin duela esan du epaimahaiak», azaldu du epaimahaiak.
Azaroaren hasieran bildu zen epaimahaia lehiaketa erabakitzeko. Bertan izan ziren Ana Urkiza, Castillo Suarez eta Josu Waliño; Udaleko euskara teknikariak idazkari lanak egin zituen, botorik gabe.
Sari banaketa ekitaldian Josune Herrarte Udaleko euskara teknikariak eta Josu Waliño epaimahaiko kideak azaldu zutenez, aurtengo lanen kalitatea «oso ona» izan da, bai hizkuntzagatik eta baita lanen istorioengatik ere. Era berean, pozik agertu ziren edizio honetara aurkeztu den parte-hartzaile kopuruagatik. Azkenik, Oxford aretora gerturatu ziren pertsonak hurrengo edizioan parte hartzera animatu zituzten, zumaiarren parte-hartzaile kopurua are gehiago hazi dadin.
Ipuinak irakurgai
Julene Azpeitia lehiaketaren 25. urteurrenaren harira, lehiaketako edizio guztietan saritutako ipuinak digitalizatu ziren lehen aldiz. Orduz geroztik, sorreratik hona saritutako ipuinak modu digitalean eskuragarri daude Udaletxeko webgunean (epub, mobe eta PDF formatuan): https://zumaia.eus/eu/julene-azpeitia. Aurtengo sarituen ipuinak ere irakurgai daude bertan.
Gainera, urtero bezala, aurtengoan ere paperean irakurri ahal izango dira. Alondegian eta udaletxean liburuxkak jarriko dituzte eskuragarri.