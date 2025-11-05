Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Aratz Zearreta, dinamizadora de Emakumeon Etxea; Karmele Gómez, técnica de igualdad; y Maite Egaña, concejala de Igualdad, en la presentación. Sara Utrera

El Ayuntamiento de Zumaia y Emakumeon Etxea ponen en marcha una campaña conjunta por el 25N

Durante todo el mes de noviembre habrá charlas y otros eventos para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia Machista

Sara Utrera

Sara Utrera

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 16:29

En vísperas del Día Internacional contra la Violencia Machista, el Ayuntamiento de Zumaia y la Casa de las Mujeres han puesto en marcha una campaña ... conjunta. «El objetivo es visibilizar que la violencia machista adopta muchas formas y recordar a las mujeres que en Zumaia disponen de apoyo profesional y recursos adaptados a sus necesidades», ha explicado la concejala de Igualdad, Maite Egaña, en la presentación realizada este mediodía en Emakumeon Etxea.

