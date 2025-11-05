El Ayuntamiento de Zumaia y Emakumeon Etxea ponen en marcha una campaña conjunta por el 25N

En vísperas del Día Internacional contra la Violencia Machista, el Ayuntamiento de Zumaia y la Casa de las Mujeres han puesto en marcha una campaña ... conjunta. «El objetivo es visibilizar que la violencia machista adopta muchas formas y recordar a las mujeres que en Zumaia disponen de apoyo profesional y recursos adaptados a sus necesidades», ha explicado la concejala de Igualdad, Maite Egaña, en la presentación realizada este mediodía en Emakumeon Etxea.

El lema elegido para este 25 de noviembre es claro: 'La violencia machista adopta muchas formas'. Con este mensaje se quiere recordar que la violencia no es solo física o sexual: la violencia psicológica y la económica también son frecuentes y dejan profundas secuelas en las mujeres y en sus hijos e hijas.

El objetivo es visibilizar que la violencia machista tiene muchas formas y recordar a las mujeres que tienen acceso a recursos y apoyo profesional adecuados a su medida en Zumaia, tanto psicológico como jurídico. En este sentido, durante la presentación se ha subrayado que todas las mujeres de Zumaia tienen las puertas de Emakumeon Etxea (o la Casa de las Mujeres) abiertas para lo que necesiten.

La violencia machista tiene muchas formas y, aunque la raíz sea la misma, cada situación es completamente diferente. Por ello, respetar las situaciones, tiempos y necesidades de cada mujer es fundamental para el Ayuntamiento y para Emakuemon Etxea. Por ello, quieren seguir haciendo de la Casa de las Mujeres un lugar de referencia y una puerta para las mujeres que sufren este tipo de violencias.

Espacio seguro

«Emakumeon Etxea es un espacio seguro: un lugar donde escuchar, apoyarnos y sentirnos acompañados», ha destacado la concejala de Igualdad, Maite Egaña. «Queremos que sea un punto de referencia para todas las mujeres de Zumaia y recordarles que, si alguien cree que está sufriendo violencia machista, las puertas de este lugar siempre las encontrarán abiertas«, ha señalado. Asimismo, Aratz Zearreta, dinamizador de Emkumeon Etxea, ha recordado que la Casa tiene dos líneas de trabajo principales: el primero es el empoderamiento y el segundo la prevención de la violencia machista. Con esta iniciativa y con el abanico de recursos que aportan responden a ambos objetivos.

El objetivo no es solo hacer frente a las consecuencias de la violencia machista, sino ofrecer apoyo respetando el camino y el ritmo de cada mujer, así como posibilitar el empoderamiento tanto individual como colectivo.

Servicios y recursos disponibles

En la Casa de las Mujeres las mujeres disponen de distintos servicios: atención e información; acompañamiento; asesoría jurídica; atención psicológica; proceso de empoderamiento y derivación a otros servicios cuando se necesite un apoyo complementario (Servicios sociales municipales o recursos forales).

Zearreta ha recordado que todos los servicios son gratuitos y confidenciales, y los profesionales se adaptan al tiempo y a las necesidades de cada mujer. También ha subrayado que las mujeres que no han presentado denuncia formal pueden recibir igualmente apoyo y orientación, algo esencial para reforzar la confianza y la atención social.

Las mujeres que quieran recibir los servicios de Emakumeon Etxea pueden solicitar cita llamando o escribiendo un WhatsApp al 633.432762. Se recuerda, asimismo, que el número de Servicio de atención del Gobierno Vasco es el 900 840 111 (24 horas, 365 días del año, gratuito y anónimo); y el de Emergencias el 112.

Amplio programa

La campaña en torno al Día Internacional contra la violencia machista estará presente en las calles de la localidad mediante carteles, lonetas y pegatinas, y se enviará a todos los domicilios el folleto informativo sobre los servicios y recursos que se ofrecen en Emakumeon Etxea. Y, como todos los años, durante todo el mes de noviembre habrá multitud de actividades en Zumaia: charlas y sesiones de formación, así como actividades de tiempo libre.

El 25 de noviembre, como es habitual, el Movimiento Feminista de Zumaia realizará un acto de protesta, que partirá a las 19.00 horas desde Beheko Plaza. El Ayuntamiento y Emakumeon Etxea también se unirán a la convocatoria y hacen un llamamiento a la ciudadanía a participar.

Entre las actividades preparadas en torno a la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia Machista se encuentra el taller sobre violencia digital dirigido al alumnado de Bachillerato y el monólogo y las obras de teatro dirigidas al alumnado de DBH.

Una de las actividades a destacar está la visita de la escritora y periodista feminista Cristina Fallarán el próximo 13 de noviembre. Fallarán ofrecerá la charla 'El relato de las mujeres: una revolución' a las 18.30 en Emakumeon* Etxea. En 2018, Cristina Fallarás lanzó la etiqueta #Cuéntalo, y desde entonces ha seguido recopilando testimonios y dando voz a millones de mujeres que están construyendo este relato colectivo.

El día 19 se ofrecerá en el cortometraje y coloquio 'Aquí se hace lucha', de la mano del Colectivo Feminista de Desarrollo Local de El Salvador (CFDL) y el Fondo Vasco; el día 20, y organizado por Malen Etxea, se ofrecerá el corto 'Después del patriarcado'; y el día 26, la obra de teatro 'Las poderosas', a cargo de la compañía artística Las Poderosas de Guatemala. Las tres actividades serán a las 18.30 en Emakumeon Etxea.