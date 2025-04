El Ayuntamiento pone «límites efectivos» al crecimiento de las viviendas turísticas

Sara Utrera Zumaia Viernes, 25 de abril 2025, 20:51 | Actualizado 21:12h. Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Zumaia ha anunciado «límites efectivos» al crecimiento de las viviendas turísticas en el municipio. La nueva normativa vigente en Zumaia desde ... abril de 2024 regula la vivienda turística como actividad económica. «La norma establece límites estrictos con un objetivo claro: garantizar las condiciones de vida de los y las vecinas, priorizar el uso social de la vivienda y cerrar las puertas al crecimiento desmesurado de las viviendas turísticas», señalan desde el Ayuntamiento. Las viviendas turísticas sólo pueden estar ubicadas en la primera planta, debiendo tener acceso independiente, y siempre que no superen una superficie del conjunto del edificio (8% en todo el centro y 12% en el resto de Zumaia). La norma también recoge otras limitaciones. Como que en los bajos y locales no se puede realizar esta actividad ni tener personas empadronadas: no se puede tener la residencia habitual, y se establecen unas condiciones mínimas: tener 45 metros cuadrados útiles, por ejemplo.

El Gobierno municipal considera que la regulación de la vivienda turística y las limitaciones recogidas en la norma «han sido efectivas», y la concejala de urbanismo, Argi Yeregi, ha destacado dos datos: Por un lado, cuando se puso en marcha el proceso había 56 viviendas turísticas en la localidad, de las que sólo 37 han pedido que se legalizara su situación, por lo que en la actualidad hay 19 viviendas turísticas menos en la localidad. Y, en segundo lugar, desde que están vigentes las nuevas limitaciones, sólo ha habido una solicitud de licencia; aunque también se han realizado más consultas, sólo una ha valorado la posibilidad de cumplir la norma. Iñaki Ostolaza ha asegurado que la normativa permitirá «priorizar el uso social de las viviendas» y mantener un número «sostenible» de viviendas turísticas. El incremento de este tipo de actividades en los últimos años ha sido importante: en 2016 había siete viviendas turísticas registradas en la localidad. Ostolaza ha señalado que había dos opciones en esta situación: «seguir viendo crecer desmesuradamente las viviendas turísticas, quieto, o analizar bien la situación y buscar medidas eficaces». En este sentido, el Gobierno municipal optó por esta segunda opción y, tras superar «los vaivenes» de los últimos años en torno a este tipo de regulaciones (los tribunales han anulado las normativas aprobadas por algunas ciudades), consideran que han «acertado» en cómo hacerlo. Se aplicarán sanciones y mecanismos de control como se hace con todas las actividades económicas en el caso de las viviendas turísticas. Es competencia del Gobierno Vasco el seguimiento de estas actuaciones, tanto a iniciativa propia como cuando así lo identifique el Ayuntamiento de Zumaia. «El objetivo es detectar actividades irregulares y garantizar el cumplimiento de la normativa. En el caso de las actividades económicas irregulares están previstas importantes multas». Otras medidas Además de la norma establecida por el Ayuntamiento, existen otras medidas que se pueden adoptar en los portales: las comunidades de propietarios pueden optar por no implantar nuevas viviendas turísticas en su edificio si así se decide entre los propietarios del portal. «Esta medida se aplica únicamente a las futuras nuevas autorizaciones y no tiene efectos retroactivos: es decir, podrán seguir operando las viviendas turísticas ya autorizadas», han aclarado. Estas decisiones se basan en la normativa de propiedad horizontal. La decisión de regular la actividad de las viviendas turísticas forma parte de la política integral de vivienda de Zumaia. La movilización de vivienda vacía, la promoción del alquiler y las medidas a favor de la vivienda protegida también están en marcha. En un «constante esfuerzo» por equilibrar el desarrollo del turismo y las condiciones de vida de la ciudadanía, la apuesta del Ayuntamiento es clara: «ser un pueblo habitable para la ciudadanía». En este sentido, han recalcado que el Ayuntamiento de Zumaia está desarrollando «todas las medidas que están en sus manos».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión