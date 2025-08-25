Aurrera doaz Oikiako San Bartolome jaiak

ZumaiaAurrera doaz Oikiako San Bartolome jaiak
Astelehena, 25 abuztua 2025, 20:16
Aurrera doaz Oikiako jaiak. Igandean San Bartolome eguna ospatu zen auzoan, eta pilota partida, herri kirolak, idi probak eta erromeria izan ziren, besteak beste. Atzo txikienek umeen egunaren baitan antolatutako ekintzekin gozatu ahal izan zuten. Hala nola puzgarriak, XVII. Karrkotxe Jaitsiera eta jolas desberdinak. Oikiako jaiak ostegunean, hilak 28, amaituko dira, San Agustin eguna ospatuz.
