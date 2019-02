La asociación Estazalde pide al Ayuntamiento compromiso para atender las necesidades del barrio

En el punto de ruegos y preguntas del pleno extraordinario celebrado el martes, los representantes de la asociación de vecinos de la estación, Estazalde, leyeron un escrito en el que solicitan «soluciones definitivas más allá de las temporales para el barrio».

Según explicaron desde la asociación, en los últimos años han oído hablar de presupuestos participativos, los cuales contemplan «las necesidades de los ciudadanos con prioridades perfectamente establecidas en respuesta a demandas ciudadanas, que son las que van a soportar los diferentes proyectos políticos representados en el Ayuntamiento». A lo largo del año pasado los de Estazalde han recogido las necesidades de los vecinos y han buscado trasmitirlas a todos los partidos representados en el Ayuntamiento, tanto con reuniones personales con cada grupo político como por escrito.

«Nos sentimos ignorados en la elaboración de estos presupuestos. No reflejan ninguna intención, ni voluntad de mejorar la situación de las personas que habitan en el barrio de forma inmediata», expresaron, y añadieron: «prometen que el cambio y la mejora viene acompañado de una reforma definitiva del barrio de la estación, a partir de la construcción de las viviendas de Torreaga, pero ese es un proceso que se puede alargar con el tiempo por circunstancias que no están en mano de esta corporación y mientras tanto nosotros llevamos viviendo más de 20 años en la temporalidad de lo definitivo».

«¿Quién nos dice que esta temporalidad no se va a alargar? No podemos depender de que se ejecute o no el plan de Torreaga. Queremos vivir en condiciones», expresaron. Por lo tanto, desde la asociación Estazalde piden a la corporación municipal buscar la forma de hacer descender y ralentizar el tráfico en el barrio; mejorar los accesos y adecuar la cuesta. «Todas las necesidades se traducen en dinero y en voluntades políticas que se reflejan en planes y que cuando están alineadas con las necesidades de la población afectada se comparten con ella», señalaron. Por eso, quieren que se doten partidas presupuestarias que reflejen una voluntad decidida a cambiar la situación del barrio.

«Queremos un compromiso de toda la corporación, público y por escrito de que se irán atendiendo nuestras necesidades. Queremos que se establezca un calendario y se cuente con nosotros para el establecimiento de prioridades», concluyeron.

El alcalde, Oier Korta, por su parte, manifestó que los presupuestos de 2019 contienen medios para dar pasos en esa dirección, ya que éstas contienen una partida específica para el barrio, la cual recoge las inversiones que se realizan desde una partida genérica.