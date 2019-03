Arritxu Marañón repite con el PSE-EE como candidata a la alcaldía de Zumaia Eneko Andueza y Arritxu Marañón, ayer en Zumaia. / SARA UTRERA SARA UTRERA Sábado, 2 marzo 2019, 00:45

La agrupación socialista de Zumaia ha decidido que la actual portavoz del grupo PSE-EE en el ayuntamiento, Arritxu Marañón, sea nuevamente su cabeza de lista y encabece la candidatura a la alcaldía del municipio.

Marañón explicó ayer, en su presentación oficial, que está «ilusionada y con fuerza para continuar la próxima legislatura trabajando por mejorar la calidad de vida de los vecinos de Zumaia». A su juicio, estos últimos cuatro años han sido «muy enriquecedores» y se ha mostrado «satisfecha por haber dado estabilidad en la gestión. Hemos favorecido el trabajo diario en el ayuntamiento, garantizando, en todo momento, su funcionamiento y sin torpedear la gestión». También quiso resaltar que desde el grupo municipal del PSE-EE se han realizado aportaciones «continuamente para la mejora de Zumaia».

La socialista se mostró «especialmente satisfecha porque he hecho posible un proyecto importante como es la construcción del ascensor en el barrio de San José, un barrio de difícil movilidad por su accesibilidad. Será beneficioso para los usuarios del barrio, sobre todo para las personas mayores». Confesó, asimismo, que le hará «especial ilusión» ver cómo evolucionan los proyectos que se han puesto en marcha en esta legislatura. «Han sido cuatro años maravillosos tanto en lo personal como en lo político. He conocido a muchas asociaciones deportivas y culturales del municipio, y me he relacionado con el pueblo», explicó.

Por último, explicó que junto la agrupación está trabajando en la elaboración de un programa con cuestiones que consideran «vitales». Asimismo, se mostró abierta a seguir escuchando las aportaciones que los vecinos le hagan llegar para mejorar la calidad y dar respuesta a los problemas. «Siempre hemos trabajado para favorecer los barrios y zonas más degradadas e intentaremos seguir por el mismo camino».

Durante la presentación oficial Marañón estuvo acompañada por el Secretario General del PSE-EE de Gipuzkoa, Eneko Andueza, quien se mostró «satisfecho» con la labor realizada por la agrupación en el municipio. «Desde el PSE-EE miramos por el interés general y en ese sentido, hacemos una valoración excelente del trabajo de Arritxu en estos cuatro años. Por eso, Zumaia se merece seguir teniendo representación socialista», expresó, para terminar, Andueza.