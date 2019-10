Aprobadas las ordenanzas fiscales para 2020 Un momento del pleno extraordinario celebrado el jueves. / S. U. También se acordó la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y plantilla orgánica del Patronato de Deportes EL DIARIO VASCO ZUMAIA. Martes, 15 octubre 2019, 00:30

El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado por unanimidad las ordenanzas fiscales para 2020. En el pleno extraordinario celebrado el 10 de octubre, el Gobierno municipal propuso congelar las tasas y los impuestos regulados en las ordenanzas fiscales del próximo año. La concejala de Hacienda, Arantxa Gajate, explicó que mantendrán la tendencia de «progresividad fiscal de los últimos años» con las ordenanzas de este 2019. Las ordenanzas fueron aprobadas por unanimidad, y valoradas positivamente por el resto de los grupos de la oposición. El alcalde, Iñaki Ostolaza, agradeció la «voluntad de consenso» en la Comisión en esta materia.

El Pleno tuvo que aprobar la definición de obras de interés especial para el pueblo, ya que la normativa de Zumaia era incompatible con la Norma Foral reguladora de estos temas. En cuanto a las reparaciones u obras de las fachadas de los edificios, se consideran de interés especial las obras que tengan como objetivo la eficiencia energética y las que tienen por objetivo la mejor situación, en cuanto a aspecto, protección o calidad. En el caso de ambas obras, se aplicará una bonificación del 95 %, pero tal y como expuso Gajate, «en los próximos años las bonificaciones irán disminuyendo en el segundo caso, en beneficio de las obras objeto de eficiencia energética». Asimismo, se calificaron de interés especial las obras de establecimientos que cumplen las características de los caseríos con explotación y del pequeño comercio. También tendrán una bonificación del 95 %.

En cuanto al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, se aprobó una concreción en el pleno. A las viviendas vacías y viviendas no habituales se les mantendrá un recargo del 50%, pero se añade una nueva excepción: los propietarios de viviendas no habituales que acrediten un consumo de 1.300 kW de electricidad no tendrán que pagar el recargo.

El PNV expresó su conformidad con las propuestas de las ordenanzas, al considerar que siguen «la misma tendencia que los últimos años». En el caso de las familias numerosas en el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, propusieron que la bonificación no se limite a catorce caballos, ya que «las características de los vehículos que necesitan las familias numerosas superan este límite normalmente», explicó el concejal del PNV Marikruz Alvarez. El Pleno aprobó por unanimidad la enmienda del PNV y la propuesta de ordenanzas fiscales para el año 2020.

Patronato de deportes

En el pleno extraordinario también se trató la aprobación de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y plantilla orgánica del Patronato de Deportes de Zumaia 2019.

Tras jubilarse en abril el extrabajador del Patronato de Deportes, tomó el relevo una persona seleccionada por el anterior gobierno, contratado mediante contrato directo. Agotado el convenio de trabajo, hasta que se cumpla el puesto mediante concurso público, el puesto se ocupará mediante bolsa de trabajo. Teniendo en cuenta las tareas y responsabilidades del puesto de trabajo, la concejala de Deportes, Arritxu Iribar, destacó que es necesario cambiar el perfil del puesto. «Hemos visto en la práctica que la opción que hizo el anterior gobierno no fue el mejor para sustituir una jubilación, y es imprescindible una persona con la preparación necesaria». En el caso del extrabajador del Patronato de Deportes, no existía tal condición porque el puesto de trabajo provenía de un contrato histórico.

El partido jeltzale se mostró en desacuerdo, alegando que«durante los últimos cuatro años hemos estado trabajando para que la administración municipal de Zumaia fuera más eficiente. Ese ha sido uno de los ejes de nuestra labor y la modificación que se plantea es incompatible con esa filosofía». Según explicaron los concejales Gotzon Enbil y Marikruz Álvarez, las funciones que recoge el informe realizado por el gerente del patronato son, en gran medida, las mismas que correspondían al puesto de gerente cuando se creó dicho puesto, especialmente en lo que se refiere a planificación, organización y desarrollo de actividades deportivas. En opinión de EAJ-PNV, se crearían duplicidades en las funciones, «si dichas funciones corresponden al gerente, no es necesario contratar a una persona del mismo perfil, es decir, no creemos necesario un puesto del grupo A2 para sustituir a la persona que se ha jubilado, cuyo puesto era del grupo C2».

El grupo de EAJ-PNV defendió usar la misma estructura que en otros departamentos municipales: «estamos de acuerdo en realizar inversiones y contratar personal cuando sea para mejorar servicios y siempre se la situación económica del Ayuntamiento lo permita, pero este no es el caso, ya que no se ofrecerá una mejor calidad en el servicio y se generarán confusiones en las funciones y se aumentarán los gastos sin justificación».

La concejala Iribar respondió que, «para garantizar de forma adecuada las tareas que requiere dicho puesto, es necesario exigir la titulación, como se hace en otros ámbitos». La portavoz del PSE-EE Arritxu Marañón, por su parte, afirmó que la decisión de contratación de otra persona era correcta, pero que tenía dudas sobre el nivel o perfil que debería de tener este puesto, porque «se pueden duplicar las funciones». Por ello, aunque declaró que en un principio tenía intención de votar a favor, se abstuvo.

Finalmente, la propuesta se aprobó con los votos a favor de EH Bildu (8), los votos en contra del PNV (6) y la abstención del PSE (1).