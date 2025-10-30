Aplazada la inscripción para participar en el sorteo de viviendas de VPO en Torreaga

Sara Utrera Jueves, 30 de octubre 2025, 15:44 Comenta Compartir

Aplazada la inscripción para participar en el sorteo de viviendas VPO en Torreaga. El Ayuntamiento de Zumaia aprobará en el pleno de este jueves una propuesta para corregir un error detectado en las bases del sorteo de las viviendas de VPO. Esto modificará el calendario previsto, por lo que se retrasará la inscripción para participar en el sorteo.

El error se encuentra en el artículo 9 de las bases, relativo al sistema del sorteo, que será modificado hoy por el pleno. Dicha modificación se hará pública durante 30 días, tras lo cual se publicará en el Boletín Oficial de Gipuzkoa y se convocará la inscripción. En consecuencia, el plazo de inscripción se abrirá más tarde de lo previsto.

El Ayuntamiento de Zumaia quiere agradecer a la ciudadanía su comprensión y paciencia y recuerda que toda la información sobre el proceso se difundirá de forma adecuada y a tiempo a través de los canales de comunicación habituales.