Unax Pascual, ganador de la sub-18 en casa. EHSF

Zumaia

Alex Odriozola y Unax Pascual ganan la prueba de Zumaia del circuito Euskal Bodyboard

Sara Utrera

Sara Utrera

Zumaia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:59

El sábado se disputó en Itzurun la prueba de Zumaia del circuito Euskal BodyBoard, organizada por Euskal Surf Federazioa y donde los riders locales ... fueron los protagonistas. El pódium de la categoría Open estuvo dominado por zumaiarras: el ganador fue Alex Odriozola y el segundo puesto fue para Unax Pascual. El tercer puesto fue para Ethan Pérez (Bizkaia) y el cuarto clasificado fue Cezar Brito.

