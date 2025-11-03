Alex Odriozola y Unax Pascual ganan la prueba de Zumaia del circuito Euskal Bodyboard

El sábado se disputó en Itzurun la prueba de Zumaia del circuito Euskal BodyBoard, organizada por Euskal Surf Federazioa y donde los riders locales ... fueron los protagonistas. El pódium de la categoría Open estuvo dominado por zumaiarras: el ganador fue Alex Odriozola y el segundo puesto fue para Unax Pascual. El tercer puesto fue para Ethan Pérez (Bizkaia) y el cuarto clasificado fue Cezar Brito.

Los zumaiarras también fueron los protagonistas en la categoría sub-18: Unax Pascual, volvió a subirse al podium, pero esta vez como ganador, y Mikel Egiguren consiguió un magnífico segundo puesto. Ethan Pérez, repitió escalón y fue tercero en esta categoría. El cuarto puesto fue para el donostiarra Ody Elorza.

Tanto Odriozola como Pascual se mostraron felices por conseguir el triunfo en casa; además, ambos consiguieron una puntuación de 10 en la final.