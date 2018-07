Actuación de TikTara, Astindu y Zumb en Ondartxo

El grupo TikTara, la Banda Municipal de Zumaia y la asociación de danza Astindu ofrecerán esta noche (22.30), un espectáculo conjunto en la plaza Ondartxo.

La actuación, que en un principio iba a tener lugar en mayo, estará compuesta por diez canciones. «El pasado año ofrecimos el espectáculo 'Dancing with the stars' junto a Astindu, y este año queríamos hacer algo parecido, pero no teníamos muy claro el qué. Un día escuché ensayar a Harkaitz Bastarrika con su grupo y le propuse hacer algo conjuntamente. En cosa de cinco minutos ya lo teníamos todo atado», ha explicado el director de la Banda Municipal, Joxe Mari Azkue. Teniendo en cuenta el estilo de música de TikTara, desde el principio tuvieron claro que querían contar con el grupo de baile de Astindu.

En la actuación se ofrecerán canciones de estilo latino, tales como chachachá o salsa. Además, las y los bailarines de Astindu acompañarán en cuatro de los temas que se ofrecerán esta noche, aunque «quizá después nos animemos a bailar alguna más», ha señalado Urra Egaña, miembro del grupo de baile de Astindu. «No será un concierto para verlo sentado, queremos que la gente baile y disfrute con nosotros», adelantan.

TikTara deleita a su público con temas desde la gnawa africana hasta la cumbia sudamericana, zigzagueando entre ritmos cubanos, salsa y rumba. En el espectáculo tocarán junto a ZUMB algunos de esos estilos, pero también canciones propias que seguro no dejarán a nadie indiferente. «Va a ser un espectáculo totalmente diferente, será música a la que no estamos acostumbrados a escuchar en las calles de Zumaia. Además, la gente tendrá la oportunidad de ver a TikTara, que es un grupo fabuloso», expresa el director de ZUMB.

Asimismo, las coreografías de Astindu harán bailar y pasárselo bien a más de uno. «Este concierto va a ser muy especial. Le he cogido un especial cariño porque es el fruto del trabajo conjunto», ha indicado Azkue. «Desde Astindu hemos cogido con muchas ganas este proyecto porque es un espectáculo para pasárselo bien y queremos que el público se lo tome igual y colabore, y forme parte de nuestra actuación», ha añadido también Urra Egaña.