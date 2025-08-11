Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
La actuación del Ensemble Vivalma en la parroquia fue la última cita del 41 Festival de Música. KULTURA SAILA

Zumaia

La actuación del Ensemble Vivalma pone el broche final al Festival de Música de Zumaia

Desde el Ayuntamiento se han mostrado contentos con el nivel de las actuaciones y la respuesta del público

Sara Utrera

zumaia.

Lunes, 11 de agosto 2025, 20:45

La 41ª edición del Festival de Música de Zumaia llegó a su fin el domingo con la actuación 'Numen: la inspiración del artista' del Ensemble Vivalma.

El concierto barroco, que tuvo lugar en la parroquia San Pedro, formó parte del programa de la 86ª Quincena Musical de Donostia. El ensemble, formado por Marta Ramírez García-Mina (violín), Marina Cabello del Castillo (viola da gamba) e Inés Moreno Uncilla (clave), interpretó obras de Forqueray, Rameau, Marais, Leclair, entre otros.

Desde el 29 de julio hasta el 10 de agosto, Zumaia ha acogido diferentes actuaciones musicales, melodías de clarinete, espectáculos de danza, relatos y zarzuelas para los más pequeños, proyecciones de ballet y arias de ópera. Además, en esta edición, el festival ha hecho un guiño a sus orígenes con la actuación de la Banda de Música Municipal en el exterior del palacio Foronda, al igual que lo hizo en el primer año que se organizó.

Desde el Ayuntamiento se han mostrado contentos con el nivel de las actuaciones. «La programación ha sido variada y equilibrada, hemos llegado a diferentes espacios, y además de ofrecer estilos de música muy variados, hemos podido comprobar que las actuaciones de danza también tienen cada vez más adeptos», han explicado.

Desde el punto de vista del espectador, la respuesta ha sido excelente, tanto por parte de los ciudadanos como por parte de los telespectadores. «Gracias a nuestro público», han expresado. Asimismo, también han agradecido a las asociaciones musicales, «que además de trabajar como consultoras en la redacción del programa, nos han enseñado un nivel excepcional en sus conciertos: gracias a la Banda de Música de Zumaia, al Coro San Pedro y a Sapere Aude Sinfonietta», han concluido.

