El actor Telmo Irureta ha recibido el Premio Talía

La Academia de las Artes Escénicas de España entregó en la noche del lunes los Premios Talía. En el acto, celebrado en el Teatro Fernán Gómez de Madrid, la ONCE entregó el Premio Talía por el Cambio Social y la Inclusión 2025 al actor y humorista Telmo Irureta «por su contribución a la inclusión de las personas con discapacidad en las artes escénicas». El zumaiarra, que ganó el Premio Goya a Mejor Actor Revelación hace dos años, agradeció «de corazón» a la Academia y a la ONCE por el galardón. «Me comprometo a seguir trabajando, educando e incomodando para hacer click en las mentes de nuestro público, y para poder avanzar en la normalización de la diversidad», expresó Irureta. El actor quiso compartir el premio con sus «nominadas favoritas», Mireia Gabilondo y Aitziber Garmendia. También quiso dedicárselo «a todas las personas que se alegran por mí, y también a las que no, sobre todo a las que no».