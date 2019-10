Aclaración del Gobierno Municipal en torno a la ordenanza de terrazas

El Gobierno Municipal ha querido aclarar, mediante una nota de prensa, las afirmaciones realizadas por el PNV en torno a la ordenanza de terrazas. «Durante la anterior legislatura, los trabajadoras de hostelería solicitaron numerosas veces la actualización de la ordenanza de terrazas. Por parte del anterior gobierno no hubo contestación, y al llegar al Gobierno, nos hemos encontrado con esta cuestión», indican.

Según han explicado los técnicos del Ayuntamiento, la modificación de la ordenanza es bastante simple. «No tiene sentido comparar esta cuestión con las decisiones en cuanto al sistema de aparcamientos de todo el pueblo o con los procesos de diseño de la hoja de ruta de Zumaia en cuanto al turismo. Sin embargo, el procedimiento del Gobierno Municipal ha sido trasladar el borrador de la ordenanza a la oposición, hosteleros y comerciantes, para que tengan la posibilidad de realizar aportaciones», han aclarado. También aclaran que que la reunión para recoger las aportaciones de los hosteleras «fue fructífera», con 35 participantes, y que en los próximos días se reunirán con los comerciantes. La oposición también puede preparar y presentar aportaciones. «No entendemos que el PNV quiera sacar el tema a debate público cuando estamos en el plazo de realizar aportaciones», ha señalado EH Bildu.

Una vez recibidas las aportaciones de la oposición, y de los hosteleras y comerciantes, y si se observa que no hay muchos problemas para la modificación de la ordenanza, el tema será trasladado al pleno y se abrirá el plazo para que la ciudadanía pueda realizar aportaciones, tal y como procede con todas las ordenanzas. «Tal y como se lo comunicamos al PNV en la Comisión, el Gobierno Municipal no tiene prisa alguna para llevar a cabo esta ordenanza. El traslado del documento provisional al pleno no cierra el tema; la ordenanza se somete a la exposición pública y supone una ampliación del plazo para que la ciudadanía haga las aportaciones que considere necesarias», han señalado. Por consiguiente, si los cambios en la ordenanza no generan problemas, los plazos serán los habituales, «pero si al recibir las aportaciones se valora que la cuestión necesita ampliar el plazo, se le concederá todo el tiempo necesario».

En cuanto a la cuestión de la participación ciudadana, desde el equipo de gobierno se señala que durante esta legislatura «se creará y aprobará una ordenanza para regular la participación y consultas ciudadanas. Ordenanza que no se puso en marcha durante toda la legislatura anterior, aunque el PNV lo presentó en su programa. Mientras tanto, continuaremos reuniéndonos con hosteleras, comerciantes, vecinos de los barrios, con la oposición... escuchando y teniendo en cuenta sus demandas».