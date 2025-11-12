Los zestoarras tendrán prioridad a la hora de adquirir el dorsal para la Kobaz Koba Trail

La Kobaz Koba Trail de 2026 será una edición especial, ya que celebrará su décimo aniversario. La organización ha preparado una serie de mejoras ... para que la prueba, que se disputará el próximo 8 de febrero del próximo año, sea «verdaderamente significativa».

El Ayuntamiento se incorporará como parte del equipo organizador, junto con Agiro Mendi Kluba y la empresa Arazi. El objetivo del equipo organizador es «reforzar las raíces» de la Kobaz Koba Trail en Zestoa y, a su vez, consolidarla como «una carrera de identidad local», de modo que esta fiesta deportiva -ya convertida en tradición en el municipio- continúe celebrándose año tras año.

Prioridad para los zestoarras

Como principal novedad, y a diferencia de años anteriores, se ofrecerá prioridad a las personas de Zestoa en la asignación de dorsales. Por ello, el periodo de inscripción se abrirá primero para las y los zestoarras, «con el fin de que ningún vecino o vecina se quede sin su dorsal». Quienes deseen participar deberán reservar su dorsal en el Polideportivo de Zestoa entre los días 14 y el 21, acreditando su empadronamiento para evitar confusiones.

Desde la organización se hace un llamamiento especial a los corredores locales para que realicen su reserva dentro del plazo y lugar establecidos, de manera que no se queden sin dorsal una vez finalizado el periodo.

Inscripción general

La segunda novedad afecta a la inscripción de corredores de fuera de Zestoa. En caso de que se completen todas las solicitudes, los dorsales se adjudicarán mediante sorteo.

«Conviene recordar que en ediciones anteriores todos los dorsales se agotaban en menos de dos minutos tras la apertura de inscripciones. La organización no quiere generar nerviosismo innecesario entre los corredores, por lo que, si la demanda supera la oferta, las plazas se asignarán por sorteo», han explicado.

El periodo de inscripción para el público general será del 24 al 30 de noviembre, a través de la web kobazkobatrail.com «Si es necesario, el sorteo se realizará el 2 de diciembre, siempre que no surja ningún imprevisto», han señalado. No es necesario estar federado para participar.

Novedades en los recorridos

También habrá mejoras en los recorridos. Artzei bidea (15 kilómetros) mantendrá el mismo trazado que en ediciones anteriores. En cambio, se modificará el itinerario de Zaldei bidea, que este año contará con 30 kilómetros. El recorrido atravesará los valles de Akua y Aizarna, así como Santa Engrazia y Ertxina.

«En esta edición, el trazado se prolongará por los valles de Erdoizta y Altzolarats hasta Granada Erreka, con el objetivo de ganar espectacularidad y potenciar los senderos de montaña. La subida a Endoia, incluida en las últimas ediciones, no se realizará este año», han indicado desde la organización.

Además, se ha decidido reducir el número de dorsales disponibles, «para cuidar el recorrido y asegurar que todos los corredores puedan disfrutar de los servicios sin aglomeraciones». En total habrá 450 dorsales, 225 por cada recorrido. El dorsal del recorrido corto tendrá un precio de 24 euros, y el del largo, 35 euros.

Por otro lado, como cada año, no faltarán los servicios para los y las participantes: cronometraje mediante chip, guardarropa y duchas en el polideportivo, servicio de fotografía en el paso por Koba Txiki, y, al finalizar, el tradicional hamaiketako de la Kobaz Koba Trail, elaborado con productos locales de calidad. Además, cada corredor recibirá la camiseta oficial de la Kobaz Koba Trail.

El equipo organizador –Ayuntamiento de Zestoa, Agiro Mendi Kluba y Arazi– ha querido agradecer desde ya la implicación de todas las personas voluntarias, vecinas y propietarias de terrenos: «Gracias a ellas y ellos, la carrera es posible. ¡Todos y todas sois Kobaz Koba Trail! Estamos trabajando intensamente para que el próximo 8 de febrero vivamos entre todos un día inolvidable: un día para disfrutar del deporte, de los montes, paisajes, plazas y rincones de Zestoa», han añadido.