Paxku eta futboleko zuzendaritzako kideak kamiseta berriekin. ZKE

Zarautz

ZKE Futbol Eskolak bidelagun berriarekin hasiko du 2025-26 denboraldia, Itxas Lur

J.M. ZUBIAURRE

ZARAUTZ.

Larunbata, 13 iraila 2025, 20:35

ZKE Futbol Eskolak bidelagun berriarekin hasiko du 2025-2026 denboraldia. Hala eman dute jakitera zuzendaritzatik eta Itxas Lur Taberna izango da babesle berria.

Honela iragarri du Futbol Eskolak, «Ilusio handiz aurkezten dizuegu Itxas-Lur Taberna, datozen 3 urteotan gure Futbol Eskolako babesle berria izango dena! Itxas-Lur tabernak urte asko daramatza zarauzko futbolarekin aktiboki kolaboratzen eta, hemendik aurrera, laguntzaile izatetik erreferente izatera pasako da Klubaren barruan».

Honelako bidelagunak ezinbestekoak dira kirolean eta bereziki futbolo eskola bezalako ekimenetan. Horregatik zera azladu diote, «Mila esker bihotzez Paxku eta Itxas-Lur Zarauzko oinarrizko futbola eta gure baloreak babesteagatik!».

