Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Zarautz

Zirika elkarteko bazkarirako txartelak salduko dituzte bihar

A. E.

zarautz.

Asteazkena, 15 urria 2025, 20:48

Comenta

Azaroaren 8rako, hirugarren urtez, kantu bazkaria antolatu du Zirika euskara elkarteak. Eguneko plana ondokoa da: 13:00etan kantu poteoa Musika Plazan elkartuta, 14:00etan Santa Barbara jatetxean mahai-antolaketa eta 14:30ean bazkaria. Menua: entsalada mistoa, legatz arrautzeztatua onddo-saltsarekin, txerri-masailak saltsan, postrea, etxeko ardoa eta kafea. 16:00ak inguruan, Zirika Bandaren eskutik, betiko eta oraingo euskal kantuak abestuko dituzte eta 19:30ean bukaera.

Kantu-bazkarian parte hartu nahi izanez gero, bihar, ostirala jarriko dira salgai txartelak, 30 eurotan, 18:00etatik 20:00etara Zirika Elkartearen bulegoan (Zigordia kalea, 34, Gaztelekuan).

Natura Astea

Natura Asteko egitarauarekin jarraituz, gaur, 19:45etan, Arkamurkaren egoitzan, 'Turismoa, natura eta mendia: Ezinezko oreka? Turista maitea hau ez da postal huts bat' hitzaldia. Jon Kareaga, eduki sortzailea eta ingurumen aktibistak hartuko du hitza.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consulta los horarios del transporte público de hoy en Gipuzkoa por la huelga en apoyo a Palestina
  2. 2 La Oreja de Van Gogh prepara su vuelta con Amaia Montero con una gira con parada en Donostia
  3. 3

    La Ertzaintza investiga en Vitoria la financiación de los radicales al hallar 5.600 euros en un coche
  4. 4

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  5. 5 La cuadrilla vasca que recorre los campos de la Liga Hypermotion para animar a su amigo futbolista
  6. 6 El deporte perfecto a partir de los 60, según revela un estudio de Harvard: «No basta con moverse»
  7. 7 La Oreja de Van Gogh vuelve con Amaia Montero y sin Pablo Benegas: «Necesitábamos deciros que estamos aquí»
  8. 8

    Miles de personas se manifiestan en Donostia y en toda Gipuzkoa en apoyo a Palestina
  9. 9 Euskadi busca miles de trabajadores para un sector en riesgo de jubilación masiva: «Estamos en una situación crítica»
  10. 10

    El futuro del histórico observatorio meteorológico de Igeldo, en entredicho

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Zirika elkarteko bazkarirako txartelak salduko dituzte bihar