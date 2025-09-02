La zarauztarra Elene Fresco debuta en la Liga Iberdrola con 16 años

J.M. ZUBIAURRE zarautz. Martes, 2 de septiembre 2025, 20:14 Comenta Compartir

No es habitual ver debutar a una jugadora que cumplirá 17 años el día 27 de este mes en la Liga Guerreras Iberdola, máxima categoría del balonmano estatal y la zarauztarra Elene Frasco Bastarrika lo hizo en el arranque de la competición con Super Amara Bera Bera. Elene ha pasado de jugar en el juvenil del Zarautz, a tener protagonismo en el Campeonato de Europa de la categoría (cuarto puesto), a empezar a entrenar en Donostia (ya estaba acordado antes del Europeo) el 19 de agosto, el día 22 debutar en el torneo de Villacelama y el 30 de agosto ser una de las jugadoras que antes se ha estrenado en la elite con el equipo guipuzcoano.

Tras el partido, la zarauztarra reconoció a los medios del club que estaba «muy contenta y agradecida porque había cumplido un sueño». En principio, se entrenará con el primer equipo y competirá sobre todo con el de Plata. Fresco valora «entrenar con las mejores de España» y por eso piensa que «voy a aprender mucho y me va a ayudar a ser mejor jugadora».

Elene Fresco ha debutado en la élite con 16 años y algo más de 11 meses, y lo hace precisamente la temporada en la que nos va a faltar en el Bera Bera otro referente del balonmano zarauztarra, Alba Menendez.