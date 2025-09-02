Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Elene Fresco en su debut en la élite con 16 años. BERA BERA

La zarauztarra Elene Fresco debuta en la Liga Iberdrola con 16 años

Lo hizo con el Bera Bera en el partido inaugural de la liga Guerreras Iberdrola

J.M. ZUBIAURRE

zarautz.

Martes, 2 de septiembre 2025, 20:14

No es habitual ver debutar a una jugadora que cumplirá 17 años el día 27 de este mes en la Liga Guerreras Iberdola, máxima categoría del balonmano estatal y la zarauztarra Elene Frasco Bastarrika lo hizo en el arranque de la competición con Super Amara Bera Bera. Elene ha pasado de jugar en el juvenil del Zarautz, a tener protagonismo en el Campeonato de Europa de la categoría (cuarto puesto), a empezar a entrenar en Donostia (ya estaba acordado antes del Europeo) el 19 de agosto, el día 22 debutar en el torneo de Villacelama y el 30 de agosto ser una de las jugadoras que antes se ha estrenado en la elite con el equipo guipuzcoano.

Tras el partido, la zarauztarra reconoció a los medios del club que estaba «muy contenta y agradecida porque había cumplido un sueño». En principio, se entrenará con el primer equipo y competirá sobre todo con el de Plata. Fresco valora «entrenar con las mejores de España» y por eso piensa que «voy a aprender mucho y me va a ayudar a ser mejor jugadora».

Elene Fresco ha debutado en la élite con 16 años y algo más de 11 meses, y lo hace precisamente la temporada en la que nos va a faltar en el Bera Bera otro referente del balonmano zarauztarra, Alba Menendez.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Euskadi abre el plazo para que 9.000 dueños de VPO compren el derecho a no tener que devolver su piso
  2. 2 Tragedia en Álava: muere un segundo joven tras salirse de la calzada el vehículo en el que viajaban
  3. 3 Brais cuenta con una importante oferta de Arabia
  4. 4 El soltero de First Dates que buscaba una chica española y rechaza salir con una vasca de Argentina: «Quería probar, porque en el pasado...»
  5. 5

    Los universitarios vascos cobran de media 1.828 euros y los de la FP, 1.426
  6. 6 «El bus 28 tenía que haber sido hoy gratis como compensación»
  7. 7

    Sadiq no sale de la Real, de momento
  8. 8 El Sadar, nueva casa de Becker
  9. 9

    «Solo sé que Dios me ha elegido»
  10. 10

    Otegi, sobre CAF y el conflicto en Gaza: «Conozco sus cuentas y podrían prescindir del contrato con Israel»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La zarauztarra Elene Fresco debuta en la Liga Iberdrola con 16 años

La zarauztarra Elene Fresco debuta en la Liga Iberdrola con 16 años