Zarauzko Euskal Jaietako Bola eta Toka Txapelketa bihar edonori irekia

ZarautzZarauzko Euskal Jaietako Bola eta Toka Txapelketa bihar edonori irekia
Zelaiondoko Bol&Tok Kirol Klubak antolatu du igande goizerako, 09:30ean hasita eta 10:30ak bitartean izena eman ahal izango da
Juan Mari Zubiaurre
zarautz.
Ostirala, 5 iraila 2025, 20:28
Zarauzko Euskal Jaietako Bola eta Toka Txapelketa bihar igandea, irailak 7an, ospatuko da Zelaiondoko kirol gunean. Antolaketa Zelaiondoko Bol&Tok Kirol Klubaren esku egongo da eta edonori zabaldua egongo da.
Interesatuak jakin behar dute goizeko 09:30ean hasiko dela txapelketa baina izena emateko epea zabalik egongo da 10:30ak biratean. Bi kirol proba egongo dira aldi berean jokoan, boloak eta toka.
Izena ematerakoan, federatuak 5 euro ordaindi beharko dituzte baina bestelakoak ez dute ezer ordaindu behar jokatzeko, beraz aukera polita izan daiteke kirol hauel ezagutzeko.
Bola eta tokako irabazle nagusiek sari bereziak izango dituzte. Horrela bolako irabazleak 100 euro jasoko ditu bai gizonezko eta baita emakumezko lehian. Gizonezkoetan bigarrenak 80 auro, hirugarrenak 60 auro eta laugarrenak40 euro jasoko dituzte. Emakumeetan, bigarrenak 80 auro jasoko ditu. Lehen zarauztarrarentzat 40 euroko saria gordeta dago eta lehen ez federatuarentzat 20.
Tokako saioari dagokionez, berdina izango da bi lehenengoentzat gizonezko zein emakumezkoetan, 100 euro irabazleak eta 80 bigarrenak. Gizonetan hirugarrenak 40 eta laugarrenak 20 euro jasoko dituzte. Lehen zarauztarrak tokako txapelketan 20 euro eramango ditu etxera eta lehen ez federatuak 10. Inor ez du sari bat baino gehio jasoko.
