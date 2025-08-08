Zarautz-Durango, gaur goizean lehen lagunartekoa, Asti zelaian

ZarautzZarautz-Durango, gaur goizean lehen lagunartekoa, Asti zelaian
Zarautz
Ostirala, 8 abuztua 2025, 20:49
Hirugarren mailako futbol taldeak aurre denboraldiko lehen lagunartekoa jokatuko da gaur goizeko 11:00etan Asti zelaian, Durangoko Cultural taldea izango duelarik arerio, baita ere hirugarren mailan urte asko daramatzan taldea. Oraindik jokalariek astebete besterik ez daramate entrenamenduekin, eta goiz da ondorioak ateratzeko, baina gutxienik entrenamenduetako lana sendotzen joateko balioko du gaurko partidak. Joseba Rotetak, bere esanatera entrenazen ari diren jokalarien artean minutuak banatuko dituela aurre ikusten da gaurkoan.
Aurretik, 10:00etan, Asti Txikin, Nazional Jubenil mailako taldearen estreinua izango da, baita ere lagunartekoa, Hernaniren aurka. Jaime Coladok bere jokalari gazteei konfian-tza ematen joateko baligarria izango da neurketa.
Zaletuentzat bi partidetan ateak zabalik egongo dira.
