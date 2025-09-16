Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mujeres con burka en Afganistán.

Zarautz

Zarautz da voz a las mujeres afganas: mesa redonda sobre su situación actual

Se celebrará a las 19.00 horas de esta tarde en el Modelo y participarán dos mujeres afganas residentes en Zarautz

A. E.

zarautz.

Martes, 16 de septiembre 2025, 20:26

Esta tarde, a las 19.00 horas, Modelo aretoa acoge una mesa redonda sobre la situación actual de las mujeres en Afganistán, organizada por el Departamento de Igualdad del Ayuntamiento de Zarautz. Bajo el título 'Afganistango emakumeak: Gaur egungo egoeraren azterketa / Mujeres de Afganistán: Análisis de la situación actual',el evento tiene como objetivo visibilizar la alarmante realidad que enfrentan millones de mujeres afganas desde el regreso al poder del régimen talibán.

Desde agosto de 2021, la situación de las mujeres en Afganistán se ha vuelto insostenible. Se les niegan derechos fundamentales como la educación, el acceso a atención médica, la libertad de movimiento y la participación en la vida pública. Las últimas leyes impuestas por los talibanes han agravado aún más la represión, hasta el punto de prohibir que sus voces sean escuchadas en la calle.

Reciente terremoto

La reciente tragedia del terremoto ocurrido la semana pasada ha puesto de manifiesto las consecuencias más extremas de estas políticas misóginas: en las labores de rescate, solo los hombres pueden participar, y como no se les permite tocar a las mujeres, muchas quedan abandonadas bajo los escombros, sin posibilidad de ser atendidas ni salvadas.

«La comunidad internacional ha olvidado a las mujeres afganas, pero nosotras queremos darles voz y que se conozca la gravedad de su situación», afirma Gloria Vázquez, concejala de Igualdad. «Por eso, desde el Departamento de Igualdad hemos organizado estas jornadas. No podemos permitir que el silencio se imponga. Invitamos a toda la ciudadanía a participar en este evento y a mostrar la solidaridad de nuestro pueblo con las mujeres afganas».

Participantes en la jornada

Abrirá la jornada la propia concejala de Igualdad . En la mesa redonda participarán dos mujeres afganas residentes en Zarautz. También estará Khadija Amin, periodista y activista afgana, presidenta de la asociación Esperanza de Libertad, así como Patricia Viviana Ponce, directora de Haurralde Fundazioa. Moderará la jornada la periodista Olga Grande y pondrá el cierre Ana Priede, directora de Cooperación al Desarrollo de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El aeropuerto de Bilbao deja a cientos de pasajeros sin vacaciones tras cancelar una de sus rutas
  2. 2 La reflexión de una joven madrileña al mudarse a una ciudad de Euskadi: «Siento como si fuera domingo todos los días»
  3. 3 Sigue cortado un carril de la AP-8 en Usurbil al perder ayer un camión la casa prefabricada que llevaba de carga
  4. 4 El restaurante con estrella Michelin más barato de Euskadi: menú por tan solo 48 euros
  5. 5 Ana Brito y Xuso Jones la lían tras despedirse de su público: «Preferimos ser nosotros quienes os lo contemos»
  6. 6

    La operación militar israelí convierte Gaza City en un infierno de encarnizados combates mientras la población huye aterrorizada
  7. 7 El cocinero que alucina con los precios de San Sebastián: «Seguro que es el día que más me gasto»
  8. 8

    Azora vende la mitad de sus pisos de Donostia
  9. 9

    «Hay que abrir un debate sobre el queso ahumado»
  10. 10 Una localidad de Gipuzkoa advierte por carta a sus vecinos por tirar bolsas de basura al río: «Puede suponer sanciones de más de 600 euros»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Zarautz da voz a las mujeres afganas: mesa redonda sobre su situación actual

Zarautz da voz a las mujeres afganas: mesa redonda sobre su situación actual