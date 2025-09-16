Zarautz da voz a las mujeres afganas: mesa redonda sobre su situación actual

A. E. zarautz. Martes, 16 de septiembre 2025, 20:26 Comenta Compartir

Esta tarde, a las 19.00 horas, Modelo aretoa acoge una mesa redonda sobre la situación actual de las mujeres en Afganistán, organizada por el Departamento de Igualdad del Ayuntamiento de Zarautz. Bajo el título 'Afganistango emakumeak: Gaur egungo egoeraren azterketa / Mujeres de Afganistán: Análisis de la situación actual',el evento tiene como objetivo visibilizar la alarmante realidad que enfrentan millones de mujeres afganas desde el regreso al poder del régimen talibán.

Desde agosto de 2021, la situación de las mujeres en Afganistán se ha vuelto insostenible. Se les niegan derechos fundamentales como la educación, el acceso a atención médica, la libertad de movimiento y la participación en la vida pública. Las últimas leyes impuestas por los talibanes han agravado aún más la represión, hasta el punto de prohibir que sus voces sean escuchadas en la calle.

Reciente terremoto

La reciente tragedia del terremoto ocurrido la semana pasada ha puesto de manifiesto las consecuencias más extremas de estas políticas misóginas: en las labores de rescate, solo los hombres pueden participar, y como no se les permite tocar a las mujeres, muchas quedan abandonadas bajo los escombros, sin posibilidad de ser atendidas ni salvadas.

«La comunidad internacional ha olvidado a las mujeres afganas, pero nosotras queremos darles voz y que se conozca la gravedad de su situación», afirma Gloria Vázquez, concejala de Igualdad. «Por eso, desde el Departamento de Igualdad hemos organizado estas jornadas. No podemos permitir que el silencio se imponga. Invitamos a toda la ciudadanía a participar en este evento y a mostrar la solidaridad de nuestro pueblo con las mujeres afganas».

Participantes en la jornada

Abrirá la jornada la propia concejala de Igualdad . En la mesa redonda participarán dos mujeres afganas residentes en Zarautz. También estará Khadija Amin, periodista y activista afgana, presidenta de la asociación Esperanza de Libertad, así como Patricia Viviana Ponce, directora de Haurralde Fundazioa. Moderará la jornada la periodista Olga Grande y pondrá el cierre Ana Priede, directora de Cooperación al Desarrollo de la Diputación Foral de Gipuzkoa.