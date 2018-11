Zarautz, el spot guipuzcoano para los amantes del surf Atracción. El surf es un incentivo muy importante para muchos aficionados a la hora de visitarnos. Forma junto a otros siete emplazamientos costeros el proyecto foral 'Surfing San Sebastián Region' para atraer a los aficionados a las olas JUAN MARI ZUBIAURRE ZARAUTZ. Viernes, 16 noviembre 2018, 00:57

El 'Surfing San Sebastian Region' es un proyecto impulsado por el Departamento de Turismo de la Diputación Foral de Gipuzkoa en colaboración con la marca deportiva Billabong y la aerolínea Lufthansa, que tiene como objetivo promocionar la Costa Vasca de San Sebastián Región como destino para los amantes del surf.

Este proyecto consiste en 7 vídeos cortos de 2-3 minutos de duración de cada uno de los municipios donde se puede surfear en la costa guipuzcoana más un cortometraje de 15 minutos de duración.

Zarautz, Mutriku-Deba, Zumaia, Getaria, Orio, San Sebastián, Hondarribia-Hendaia y Biarritz son los lugares en los que se han grabado los capítulos cortos del proyecto. Un surfista de categoría internacional se ha trasladado a cada uno de estos municipios para surfear. Los vídeos, además de espectaculares imágenes de surf, muestran los principales atractivos turísticos de los destinos, poniendo el valor la identidad, cultura y gastronomía del lugar.

Difusión

Los siete vídeos cortos de 'Surfing San Sebastián región' se viralizarán por las redes sociales a través de los canales de los surfistas, de Billabong y de San Sebastián Región. El cortometraje final se presentará en los festivales de surf más importantes del mundo, como en Londres, Australia, San Diego, Bali, Canadá y Francia, a partir de enero de 2019. Así mismo, existe ya un acuerdo con la compañía aérea Lufthansa por el que se proyectará el audiovisual en los vuelos transoceánicos de la aerolínea.

Además de en los vuelos de Lufthansa, la campaña alcanzará la popular publicación Lonely Planet, las webs Around The World Tours y Surline, además de las revistas especializadas en surf Stab in the Dark, Sun Europe y Surf en el cine; éstas son algunas de las publicaciones y sitios web relacionados con el turismo y el surf más populares del planeta. Pero 'Surfing San Sebastián Región' llegará también a 11 festivales relacionados con el surf en lugares como México, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Sudáfrica, Hawaii, Canadá, Bali o Australia.

El surf es un sector estratégico para parte del territorio de Gipuzkoa y desde hace unos años existe una voluntad clara de profesionalizar el sector y generar una industria turística a su alrededor. En la capital y la Costa Vasca de San Sebastián Región, hay más de un centenar de empresas relacionadas con el surf, desde escuelas hasta empresas de ingeniería, pasando por tiendas y todo tipo de servicios auxiliares.

La práctica del surf suele aparecer como una motivación de viaje para numerosos turistas que acuden a la oficina de turismo.