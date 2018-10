Zarautz KE sigue sin poder ganar y cae 3-1 en Mutriku Imagen del choque. DV ZARAUTZ. Jueves, 4 octubre 2018, 00:27

Nueva derrota del Zarautz Kirol Elkartea de la División de Honor, que en las cuatro primeras jornadas de liga no ha sumado más que un punto. En Mutriku no fueron inferiores, pero cuando no se marca, se acaba pagando. Elías Zidan igualó el gol local, pero encajaron el tanto de la derrota a falta de diez minutos para la conclusión. Toca reaccionar de inmediato.

Por su parte, los juveniles sumaron un meritorio empate en Asti ante el Athletic de Bilbao, con igualada también de las féminas de la Euskal Liga, 3-3, ante el Aurrera de Vitoria.