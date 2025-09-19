Zarautz primera parada de la iniciativa 'Zuk konpondu, zuk berrerabili'

Zarautz ha sido la primera parada este viernes de la iniciativa 'Zuk konpondu, zuk berrerabili' que llevará a cabo en las siguientes semanas Urola ... Kosta Udal Elkartea en colaboración con el departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, y con la participación de Emaús Gizarte Fundazioa en las cinco localidades de la comarca.

Tal y como señalaron en la presentación, el objetivo de la campaña es orientar los hábitos de consumo de la ciudadanía hacia un modelo más sostenible y consciente, impulsando la reparación y la reutilización. Dentro de la campaña se pondrán en valor dos iniciativas: los mercados de segunda mano y los talleres de reparación.

Respondiendo a la voluntad de muchos ciudadanos y con el objetivo de fomentar la reutilización, se han organizado cinco mercados de segunda mano en Aia, Getaria, Orio, Zarautz y Zumaia, donde se pondrán a la venta ropa y complementos. Estos mercados visualizan el valor de los objetos reutilizados y promueven alternativas reales de consumo masivo.

Contenedores instalados

Además, en las proximidades de los mercados se instalarán contenedores para recoger objetos de segunda mano, con el fin de que los ciudadanos puedan depositar en ellos prendas u otros objetos que no utilicen. Será, por tanto, una manera fácil y directa de contribuir al medio ambiente.

Ion Arozena, presidente de Urola Kostako Udal Elkartea, recalcaba que «nos ha llevado tiempo y esfuerzo, pero bien lo ha merecido a tenor de las diferentes iniciativas que hemos organizado para difundir y fomentar la economía circular y el cuidado del medio ambiente en Zarautz y en los pueblos de la comarca».

Por su parte, Aitziber Zubillaga, directora general de la Emaus Gizarte Fundazioa recordaba que «la Fundación cumple este año 45 años. En la base de nuestro trabajo siempre ha estado el acompañamiento de las personas en situación de exclusión y el cuidado del medio ambiente. Junto con ello, y en la base de nuestra misión, ser agentes de transformación comunitaria, trabajando en red con otros agentes locales, en diferentes iniciativas que promuevan en pensamiento crítico de las personas en ámbitos como la educación, la cultura, la participación comunitaria y el medio ambiente. Con todo, buscamos alcanzar una sociedad más justa, inclusiva y sostenible, trabajando en red y de manera participativa».

En la presentación también participó el diseñador de moda zarauztarra Markel Vélez, señalando que «como diseñador, tengo claro que la moda no es sólo una cuestión de estilo. La moda es un mensaje y también una gran responsabilidad. Cada prenda que creamos influye en el medio ambiente, en las personas y en el futuro. La industria de moda actual es una de las mayores contaminantes del mundo. Pero hay otras maneras de hacer: utilizando materiales reciclados, respetando los derechos de los trabajadores y creando ropa duradera. Yo también os invito a participar en los talleres que se han organizado para que entre todas y todos pongamos nuestro granito de arena».

Zarautz fue en la primera parada del mercado de segunda mano, del taller de costura y del taller de aparatos eléctricos-electrónicos, talleres impartidos por profesionales locales especializados y personal de Emaús Gizarte Fundazioa. La segunda parada será el día 26 en Aia; luego el 3 de octubre el mercado de segunda mano y los talleres llegarán a Getaria; el 10 de octubre a Zumaia y, finalmente, el 17 de octubre a Orio.