Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aitziber Zubillaga, Ion Arozena y el diseñador de moda Markel Vélez presentaron la iniciativa. ETXEBERRIA

Zarautz

Zarautz primera parada de la iniciativa 'Zuk konpondu, zuk berrerabili'

Urola Kosta Udal Elkartea, en colaboración con la Diputación y Emaús, llevarán la iniciativa a las cinco localidades de la comarca

Antxon Etxeberria

Antxon Etxeberria

Zarautz

Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:14

Zarautz ha sido la primera parada este viernes de la iniciativa 'Zuk konpondu, zuk berrerabili' que llevará a cabo en las siguientes semanas Urola ... Kosta Udal Elkartea en colaboración con el departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, y con la participación de Emaús Gizarte Fundazioa en las cinco localidades de la comarca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra la emblemática tienda de Vinos Ezeiza: «No hay nadie de la familia que quiera ocuparse de la tienda»
  2. 2 La cola para probar un pintxo de tortilla en San Sebastián, a debate: «Es un bar como cualquier otro»
  3. 3 Un alcalde de los Pirineos estalla contra los excursionistas que van a recoger setas: «No me importa si no pueden pasar»
  4. 4 Robert Treviño lleva a los tribunales a la Euskadiko Orkestra por su despido
  5. 5

    Los funcionarios que tramitan el paro decidirán si pasan a ser del Gobierno Vasco
  6. 6 La villa, a un paso de San Sebastián, seleccionada para la portada de una revista de lujo
  7. 7

    Osakidetza incorpora a 27 médicos de familia y 4 pediatras de difícil cobertura en Gipuzkoa
  8. 8 Muere el exdirector médico del Hospital Universitario de Navarra en un accidente de montaña en Riaño (León)
  9. 9

    Dos detenidos por retener y agredir sexualmente a un hombre en una vivienda de Azkoitia
  10. 10

    Los nuevos jubilados vascos cobran 1.944 euros y el sueldo de jóvenes no llega a 1.600

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Zarautz primera parada de la iniciativa 'Zuk konpondu, zuk berrerabili'

Zarautz primera parada de la iniciativa &#039;Zuk konpondu, zuk berrerabili&#039;