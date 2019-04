El Pro Zarautz presenta su programación Presentación. Autoridades y organizadores posan durante la presentación del Cabreiroá Pro Zarautz en el Real Club de Golf. / AMAXKAR Conciertos, exposiciones y música electrónica entre las actividades más destacadas junto a la competición deportiva El evento, que aúna deporte y cultura, se celebrará del 8 al 12 en Zarautz con escenario nuevo JUAN MARI ZUBIAURRE ZARAUTZ. Miércoles, 1 mayo 2019, 00:12

Queda una semana para que Zarautz de la bienvenida a los mejores surfistas del panorama europeo en el Cabreiroá Pro Zarautz. El circuito Qualifying Series de la World Surf League (WSL) está a punto de llegar a nuestra localidad, que este año ha cambiado de fechas para no coincidir con otro QS, que se ha celebrado en Japón la pasada Semana de Pascua. Una vez más, Zarautz se convertirá en el escaparate del mejor espectáculo de la World Surf League.

El Cabreiroá Pro Zarautz, Basque Country, presented by Oakley que se va a desarrollar entre el 8 y el 12 de este mes contará con una programación cultural paralela, que se presentó en un acto celebrado en el Real Club de Golf de Zarautz y al que asistieron miembros de la organización, así como autoridades y colaboradores. Entre ellos el alcalde de Zarautz, Xabier Txurruka; la presidenta de Gipuzkoako Surf Federazioa y vicepresidenta de Euskal Herriko Surf Federazioa, Maialen Sáez; la directora de Turismo de la Diputación, Maite Cruzado; Jokin Tellería, director de Dantz Festibal; Imanol Goñez, director de Katapulta Tour y el cocinero Karlos Arguiñano.

Martes, 7 Surf Party a las 19.30 en el Real Club de Golf. Viernes, 10 Dantz Festibala Música electrónica en el skate park y diferentes establecimientos. Sábado, 11 Conciertos acturán las bandas Silence, Lemy River y Sunset Sons. Domingo, 12 Durante todo el día txotx gratuito, campeonato de skate Carver Cabreiroá y una Expression Session de Red Bull.

La cita dará el pistoletazo de salida con una fiesta de bienvenida, una Surf Party, que se celebrará el martes, 7 de mayo. «Hace un año que Gipuzkoako Surf Federazioa estableció una colaboración con el Real Club de Golf de Zarautz, a quién queremos agradecer que, una vez más, nos deje dar la bienvenida a surfistas de todo el mundo y disfrutar de un lugar idílico», indicó Maialen Sáez, presidenta de GSF. La fiesta arrancará a las 19:30 horas y contará con intervenciones de personas de renombre, DJs y «el mejor ambiente». El aforo será limitado por lo que, ya se pueden adquirir las 100 entradas que se han puesto a la venta en la Oficina de Turismo de Zarautz, «para que el público pueda sumarse a la inauguración del campeonato».

El Pro Zarautz contará este año con un escenario nuevo, más amplio, que abarca desde la zona de restaurante Argiñano hasta la zona de Beraza, ya que «el campeonato está creciendo». Sáez explicó que, como en los últimos años, FederArte Pro Festibala seguirá teniendo como protagonistas el deporte y la cultura, «se trata de una forma de transmitir valores como la igualdad, el surf solidario, el cuidado del medio ambiente y la inclusión social. De hecho, en este Pro Zarautz hemos organizado una importante jornada de surf inclusivo, de la mano de Axi Muniain y GaituzSport, así como clases de yoga con BodyGlove; de surf con Moor Surf Eskola y Emakumea Surflari. Además, realizaremos una recogida de residuos en la playa el sábado, 11 de abril, a las 13:00 horas», anunció.

Como los años anteriores, FederArte Market recogerá todas las creaciones de los federados. Ya que el campeonato coincide con el evento cultural Literaturia, a modo colaboracional y con el fin de potenciar sinergias, desde el campeonato han contemplado algunas acciones de su programación que consideran «interesantes y acordes a nuestra filosofía de potenciar el talento local».

Este año, además, el campeonato contará con una colaboración muy especial, la empresa Pukas, quien comenzó con el primer Pro Zarautz y es todo un referente en el mundo del surf. Dentro de la programación se ha incluido una proyección en el que se reconoce a Pukas su trabajo, que les ha crear la segunda mejor tabla de surf del mundo. Asimismo, el internacional Axi Muniain ofrecerá una ponencia sobre olas XXL y se podrán visionar imágenes inéditas de sus baños. También habrá exhibición de riders de BMX y clases de skate Carver. «Además, todas las tardes tendremos DJs en directo que acompañen las actividades culturales», detalló Sáez.

Fin de semana musical

El fin de semana se presenta muy potente, el Dantz Festibala se estrena en el skate park, fuera de su entorno de origen, Donostia, con un formato nuevo y en streaming. El viernes, 10 de mayo a partir de la 19:00 horas, el festival inundará el skate park de música electrónica, y seguirá en diferentes establecimientos de Zarautz en forma de After Parties, tal y como detalló Jokin Tellería, director de Dantz. Así, de 19:00 horas a medianoche, en el skate park, Max Abysmal (Safe Trip) y Mario Azurza arrancarán con la fiesta, y en las After Parties, seguirán Frances Be & Araña en el Bederen, Anwolt & Xiarroman (Bermuda) en el Beraetxe, y Rubio & Elektropeña en el Mármol, hasta las 04:00 horas.

El sábado, 11 de mayo, será el turno de Silence, la banda elegida entre los federados que presentaron su trabajo, y de Lemy River, por parte de Katapulta Tour Gipuzkoa. «Gracias a la alianza con el Festival FederArte, una de nuestras bandas protagonistas de este 2019, Lemy River, actuará en Zarautz», anunció Imanol Goñez, de Katapulta Tour. La guinda del pastel la pondrá la banda anglo-australiana Sunset Sons, que llegan al festival con su nuevo EP titulado The River.

El domingo, 12 de mayo, si el mar acompaña, se celebrará la gran final del campeonato, y durante todo el día se podrá disfrutar de exhibiciones de Herri Kirolak, Txotx gratuito de Izeta Sagardotegia, el campeonato de skate Carver Cabreiroá y una Expression Session de Red Bull. La entrega de premios se celebrará a las 16.30 horas y este año será muy especial. «Cabreiroá, en su compromiso con el medio ambiente, hará entrega de un árbol a cada ganador para que lo plante, y así, año tras año, crear entre todos un Bosque de Campeones, que simbolice nuestro respeto a la naturaleza y a la continuidad del campeonato», explicó Sáez.

Por último, la presidenta de GSF agradeció el «apoyo incondicional del Ayuntamiento de Zarautz, Diputación, Gobierno Vasco y demás patrocinadores y colaboradores, que han trabajado con ilusión y compromiso para que este Cabreiroá Pro Zarautz, sea mucho más que surf, sea toda una experiencia».