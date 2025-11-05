Zarautz, premiada por la asociación de familias numerosas Hirukide

Antxon Etxeberria zarautz. Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:30 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Zarautz ha recibido el XI Premio Hirukide que otorga la asociación de familias numerosas de Euskadi. Este premio destaca el compromiso mostrado por el Ayuntamiento con las familias en general, y con las numerosas en particular, a través de diversas iniciativas y medidas de apoyo. La entrega se llevó a cabo en el XI Congreso Vasco de Familias Numerosas celebrado este pasado fin de semana en el Palacio de Congresos Europa de Vitoria-Gasteiz,

Entre los motivos para otorgar este premio, Hirukide destaca la jornada Zarautz Familia Giroan. Esta fiesta para la promoción del turismo familiar organizada por el Departamento de Turismo de Zarautz ha celebrado este año su cuarta edición, promoviendo actividades para disfrutar de nuestra villa en familia.

Zarautz obtuvo en 2021 el Sello de Turismo en Familia de la mano de la Federación Española de Familias Numerosas, reconociendo que la villa es un lugar ideal para disfrutar de su playa, naturaleza o gastronomía en familia.