El Zarautz perdió el amistoso con el Lagun Onak y arranca la liga el sábado en Asti

El primer equipo de la sección de fútbol del Zarautz KE regresará a la Tercera División, tras el ascenso conseguido la pasada campaña, este mismo sábado jugando ante su afición en Asti contra el Aretxabaleta a partir de las 17.00 horas. El último ensayo de pretemporada terminó con derrota en casa contra el Lagun Onak por 0-2. El equipo está preparado para comenzar.