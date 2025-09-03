El Zarautz perdió el amistoso con el Lagun Onak y arranca la liga el sábado en Asti

ZarautzEl Zarautz perdió el amistoso con el Lagun Onak y arranca la liga el sábado en Asti
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:08
El primer equipo de la sección de fútbol del Zarautz KE regresará a la Tercera División, tras el ascenso conseguido la pasada campaña, este mismo sábado jugando ante su afición en Asti contra el Aretxabaleta a partir de las 17.00 horas. El último ensayo de pretemporada terminó con derrota en casa contra el Lagun Onak por 0-2. El equipo está preparado para comenzar.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.