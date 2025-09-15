El Zarautz de Liga Nacional comienza ganando en casa al Hernani por la mínima El gol de cabeza de Arregi en la segunda mitad le da los tres puntos al equipo de Jaime Colado

Julen Arregi, autor del único tanto del partido, trata de sortear a la poblada defensa del Hernani el sábado por la mañana en Asti.

Magnífico arranque de competición del equipo zarauztarra que milita en Liga Nacional juvenil superando por la mínima (1-0) al Hernani en la matinal del sábado en el campo municipal de Asti.

No las tenía todas consigo Jaime Colado, ya que cada temporada hay que empezar prácticamente de cero y los datos dan fe de ello. Solo tres jugadores del once inicial del Zarautz KE jugaban habitualmente la pasada campaña en este equipo, por lo que todavía queda mucho trabajo para ir confeccionando el nuevo esquema del equipo.

Un grupo en el que de los 23 jugadores que iniciaron la pretemporada diez son de último año, siete de segundo año juvenil y los restantes seis, de primer año en la categoría.

A balón parado

Sabían los nuestros de su capacidad a balón parado. Habían jugado con ellos en pretemporada y supieron aprovechar esta circunstancia para hacer el gol que a la postre les daría la victoria.

Un córner que sacó en corto Hodei Artetxe para Amets San Sebastian era devuelto por este para que Hodei pusiera un gran centro magníficamente rematado de cabeza por Julen Arregi. Era el minuto 64 de partido y ya no se movería en luminoso de Asti para dar tres valiosos puntos al Zarautz.

Esto no ha hecho más que empezar. La segunda jornada les llevará a tierras vizcaínas para jugar en Getxo contra el Arenas en Gobela el domingo a las 19.15 en el que será el último partido en arrancar en esa segunda jornada en Liga Nacional. Por cierto que el Arenas no ha comenzado bien cayendo derrotado por 3-0 con el Antiguoko B el domingo en Berio.

El once del Zarautz estuvo compuesto por Pereira en la portería, Malo, Goia, Mar, Loinaz, Zabala, Arregi, Araneta, Artetxe. Gonzalez y San Sebastian. En la segunda mitad tuvieron su oportunidad Castro, Penco, Landa y Alberdi.

Primera derrota

Por su parte los chicos de Joseba Roteta jugaban su primer partido en Tercera Federación lejos de Asti, concretamente en el campo de Los Astrónomos en Gasteiz frente al San Ignacio.

Estaban advertidos los zarauztarras de lo que se iban a encontrar en la capital alavesa, un equipo muy intenso que aprieta desde el inicio y al que hay que jugar con la misma intensidad en todo momento.

Roteta alineó el mismo once que ganó en casa al Aretxabaleta con la única variación de Jonpe que sustituyó a Etxeberria. Tras una primera mitad bastante igualada, el Zarautz trató de buscar más la portería rival en la segunda pero un centro lateral del San Ignacio terminó en las redes visitantes tras un rebote. Mala fortuna pero todavía había margen para buscar como mínimo el empate.

Lo intentaron los zarauztarras y ocasiones tuvieron para lograr igualar el marcador, pero carecieron de acierto de cara a la portería rival. Alfageme, Águila, Etxeberria y Otermin tuvieron minutos en la segunda mitad. El sábado juegan en Asti con la Cultural de Durango, equipo que ya visitó Zarautz en pretemporada. Juegan a las 17.00 ante un equipo que ha empatado sus 2 partidos.