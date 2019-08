El PP de Zarautz lamenta la reciente subida de retribuciones en el Ayuntamiento Los populares hablan de «la excesiva generosidad del PNV con Bildu al concederles tres liberaciones a pesar de estar fuera del equipo de gobierno» EL DIARIO VASCO ZARAUTZ. Sábado, 10 agosto 2019, 00:10

Una vez constituido el Ayuntamiento de Zarautz y distribuidas las áreas de gobierno, en el último pleno celebrado se designaron las retribuciones para los concejales en la próxima legislatura.

Aunque no esté en el gobierno, el Partido Popular de Zarautz quiere dar su opinión al respecto y destaca «la excesiva generosidad que el PNV ha mostrado nuevamente con Bildu concediéndoles hasta 3 liberaciones: un total para su portavoz y dos parciales al 50 % para dos concejales. No parece lógico que se concedan hasta tres liberaciones para concejales que están fuera del equipo de gobierno y por lo tanto no mantienen responsabilidades de gestión en el Ayuntamiento», señala Alfonso Santibáñez, candidato del PP a la Alcaldía en las últimas elecciones.

Santibáñez, que en todo momento se ha mostrado crítico con esta decisión, indica que «los concejales de Bildu nos van a costar 6.106 euros mensuales con cargo a las arcas del Ayuntamiento». Para el PP «esto forma parte de un acuerdo entre las dos formaciones nacionalistas y supone una decepción para muchos ciudadanos que votaron a PNV para evitar la entrada de Bildu en el Ayuntamiento y ahora comprueban como ese voto ha servido para engordar las arcas de este partido».

«Somos la única garantía para mantener a la izquierda abertzale fuera del juego político y lejos del gobierno de las instituciones; el PNV siempre se ha mantenido como un aliado silencioso y les proporciona el oxígeno necesario para seguir manteniendo su estructura, como se puede comprobar en Zarautz», dice Santibañez, quien valora también el resto de asignaciones señalando que «aumentan de 6 a 8 las liberaciones totales y deberían de haberse moderado los sueldos que en caso del Alcalde asciende a 4.921 euros o la socialista Gloria Vázquez 3.147 euros. Resulta sorprendente que las indemnizaciones por asistencia a plenos y comisiones se hayan aumentado un 100%».

En el PP de Zarautz «nos comprometimos con los vecinos a realizar una política sensata, centrada en los problemas de nuestro pueblo y siendo altavoz de los excesos que se cometen desde el Ayuntamiento y así va a seguir siendo realizando una tarea de control de la gestión municipal».

No obstante según señala la formación política «esperamos que esta nueva distribución de organigrama en el Ayuntamiento sea lo más eficaz posible y todos los concejales comiencen a trabajar desde el primer momento y esto se refleje en una mayor implicación y los ciudadanos lo noten en mejoras en servicios e infraestructuras. Las últimas legislaturas hemos visto que solamente se han abordado proyectos en el último año de gestión.

Desde el PP de Zarautz siempre hemos señalado que la carga impositiva es alta : IBI, recargo a la segunda vivienda, Impuesto de circulación, etc. Esto se explica porque la estructura política que se mantiene en el Ayuntamiento es demasiado amplia y con amplias y generosas liberaciones que tienen que sufragarse con el esfuerzo de muchos vecinos».