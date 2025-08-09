Zarautz Kirol Elkarteak kirol eskoletarako programa berria abiaraziko du aurten

ZarautzZarautz Kirol Elkarteak kirol eskoletarako programa berria abiaraziko du aurten
LH3 eta LH4ko eskubaloiko, futboleko eta saskibaloiko kirol eskolak elkarren artean koordinatuko dira
Antxon Etxeberria
ZARAUTZ.
Larunbata, 9 abuztua 2025, 20:10
Irailetik aurrera benjamin mailako, Lehen Hezkuntzako LH3 eta LH4ko eskubaloiko, futboleko eta saskibaloiko kirol eskolak elkarren artean koordinatuko dira 2025/2026 denboraldian.
Denboraldi honetara begira jardueraren bi alderdi garrantzitsu bateratzeari aurre egitea erabaki da. Batetik, adin hauetan kirol bakoitzak egun desberdinetan eskainiko ditu adin hauetara bideratutako saioak. Bestetik, alderdi ekonomikoari ere aurre egin zaio eta bigarren edo hirugarren kirol eskola batean izen ematea nabarmen merkeagoa izango da. Kirol eskola bat baina gehiagotan parte hartu nahi duen neska mutilari nabarmen merkeeagoa izango zaio.
ZKEren esanetan ekintzen koordinazio hau oso lagungarria izango da familien agenda antolatzeko orduan eta kuotetan beherapenek ere kirol eskoletako partaidetza kirolanitza izan dadin lagunduko du. Entrenamenduak koordinatzeaz gain asteburutako topaketen koordinazioa ere bilatuko da, ahal den heinean gutxienez.
Horrela, mutilek astelehenetan futbolean aritzeko aukera izango dute, asteazkenean eskubaloian eta ostiralean saskibaloian. Neskek, berriz, astelehenean eskubaloian, asteartean saskibaloian eta ostiralean futbolean. Saio guztiak 18:00etan hasiko dira, ikastetxeetako eskola kirolarekin bateragarriak izan daitezen.
Arlo ekonomimoari dagokionez, kirol eskola bateko izen ematea 160 eurokoa izango, bigarrena 100 euro eta hirugarrenean ere aritu nahi badu 60 euro. Aurtengo denboraldiari dagokionez ez dira arroparen kostea eta honen kudeaketa ereduak bateratuko, baina 2026/2027 denboraldiari dagokionez kontu honi ere aurre egiteko asmoa dauka Zarautz Kirol Elkarteak.
Abuztuaren 18tik aurrera
Izen-emateak abuztuaren 18an irekiko dira eta kirol saioak iraileko azken astean hasteko asmoa du Zarautz Kirol Elkarteak. Kirol instalazio eskasia ikusita kirol eskoletako plazak mugatuak behar dira ezinbestean, baina ahal eta zabalena izatea espero da. Zarautz Kirol Elkarteak garbi dauka pauso hauek, lehenengoak besterik ez direla. Epe motzera ez da baztertzen kirol gehiagorekin akordioetara iristea, eta, 2026/2027 denboraldiari begira, ikastetxeekin eta aisialdi eta mendi elkarteekin hitzegiten hasteko asmoa dauka kirol elkarteak, zarauztarren aisialdiko eta kiroletako eskaintza ahal eta bateratuena eraikitzeko asmoz.
