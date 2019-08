El Zarautz Hiria para Altuna III y Martija tras una final que no tuvo color Altuna III. / AMAXKAR J.M. ZUBIAURRE ZARAUTZ. Miércoles, 21 agosto 2019, 00:27

No tuvo color la final del Zarautz Hiria de pelota a mano por parejas que enfrentaba a Altuna III y Martija con Irribarria y Rezusta. El luminoso marcaba al final claramente lo que se vio en el frontón Aritzbatalde, una clara victoria para los azules, Altuna y Martija con un claro 22-11.

Los aficionados pelotazales esperaban mucho de esta final. Tanto zarauztarras como visitantes ocuparon gran parte de los asientos del frontón ante un cartel muy interesante. Pero poco duró la emoción en la cancha. Desde el principio Irribarria se mostró desdibujado, cometiendo errores y dejando que la pareja azul fuera cogiendo ventaja en el marcador. Con un 2-15 favorable, Altuna y Martija veían como sus rivales no oponían resistencia y aunque los colorados mejoraron algo sus prestaciones la diferencia en el marcador no dejó dudas para el final y no llegó la reacción de Irribarria y Rezusta. Basta con mirar los errores de cada pareja, 11 colorados (7 Irribarria y 4 Rezusta) por 3 de azules (1 Altuna y 2 Martija). Para el de Amezketa es su primer Zarautz Hiria.