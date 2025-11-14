Zarautz debate cómo construir una movilidad más humana, compartida y sostenible en Ttanta Eguna

La segunda edición de la jornada Ttanta Eguna —un encuentro impulsado por el Ayuntamiento de Zarautz para reflexionar, desde una mirada local y participativa, sobre ... los grandes retos que plantea la Agenda 2030— se celebró el jueves en el Cine Modelo de Zarautz, en una edición centrada en la movilidad urbana colaborativa y la convivencia entre diferentes formas de desplazamiento.

Garbiñe Oiarbide, concejala de Urbanismo, Vivienda y Participación del Ayuntamiento de Zarautz, abrió el encuentro recordando que el reto de la movilidad urbana no es solo una cuestión de infraestructuras, sino de cómo convivimos cada día en el espacio público. Subrayó que en Zarautz el modelo se está construyendo de la mano de la ciudadanía, porque solo así «se avanza de verdad hacia pueblos más humanos, amables y compartidos».

Por su parte, Iosu Arraiz, director de Proyectos Estratégicos de la Diputación Foral de Gipuzkoa, señaló que la movilidad colaborativa es un reto ineludible para Gipuzkoa si se quiere garantizar la convivencia, la seguridad y la sostenibilidad. Insistió en que «la movilidad no se construye solo con bidegorris, sino con convivencia», poniendo el acento en la necesidad de diseñar políticas desde la corresponsabilidad.

En el cierre institucional, Asier Aranbarri, director de Innovación Social y Agenda 2030 del Gobierno Vasco, recordó que la innovación social y la Agenda 2030 requieren alianzas reales entre instituciones y ciudadanía. «El mundo ya ha cambiado, ahora debemos cambiar la manera de cooperar para seguir siendo capaces de responder a los nuevos retos». Remarcó que reforzar la comunidad es esencial para que cualquier transición —también la de la movilidad urbana— sea justa, sostenible y duradera.

Entre los ponentes, Silvia Abascal Diego, responsable de las Áreas de Financiación y Género de REDS–SDSN Spain, afirmó que entender la sostenibilidad no es reducir emisiones, sino «poner la vida en el centro de las decisiones». Asimismo, defendió que las ciudades deben organizarse teniendo en cuenta las realidades diversas de quienes las habitan, y que la perspectiva de género es clave para lograr una movilidad realmente inclusiva, «así como el derecho de todas las personas a hacer uso del espacio público».

El caso de Zarautz

Iker Basurko, concejal de Zarautz 2030, Proyectos Estratégicos, Innovación y Movilidad del Ayuntamiento de Zarautz, por su parte, presentó el caso de Zarautz como un modelo singular que mira al futuro desde la cultura ciclista y peatonal del municipio. «Nuestra tarea no es tanto la promoción de la bicicleta, sino la gestión del espacio desde la convivencia entre quienes se mueven de formas diferentes», señaló. Basurko recalcó de la importancia de trabajar todos a una en los objetivos de desarrollo marcados en el plan estratégico Zarautz 2030, «ya que el único y principal objetivo a largo plazo debe ser dejar un pueblo mejor para las generaciones venideras».

En el contexto de la Agenda 2030, en cuanto a la Movilidad y el caso de Zarautz, se hizo un repaso a los principales puntos del PMUS (Plan de Movilidad Urbana Sostenible) y en especial al diferencial de Zarautz debido a la cultura de la bicicleta que siendo una gran suerte, dificulta la gestión de la movilidad y la convivencia.

Mesa redonda

La mesa redonda celebrada a continuación sobre 'Movilidad, respeto y convivencia: un reto compartido' contó con la participación de Mikel Aguirre (jubilado zarauztarra), Jon Arruti (La Salle Ikastetxea), Juan Francisco de Lucas (Ayuntamiento de Soria), Bidane Salegi (Garagune–Zarautz) y Axun Urrestarazu (Garagune–Zarautz), además de los ponentes Silvia Abascal Diego (REDS–SDSN Spain) e Iker Basurko.

Todas y todos coincidieron en que la movilidad colaborativa solo funciona cuando se escuchan realidades diversas, especialmente las de las personas más vulnerables, y cuando las soluciones se construyen desde el respeto y la convivencia cotidiana por y para todas las personas.