Zarautz contará con un presupuesto que supera los 37 milllones Votación. Instante en el que se aprobaba el presupuesto de 2019 con los votos favorables de PNV, PSE-EE y EH Bildu y la abstención de Irabazi/Zarautz. / AMAXKAR El pleno extraordinario dio la aprobación inicial a las cuentas con los votos de PNV, PSE-EE y EH Bildu y la abstención de Irabazi Zarautz JUAN MARI ZUBIAURRE Domingo, 17 febrero 2019, 00:54

Un acuerdo de última hora permitió que el pasado viernes el pleno extraordinario diera la aprobación inicial al presupuesto municipal del presente ejercicio, 2019, con los votos favorables de PNV y PSE-EE que forman equipo de gobierno y los de la coalición EH Bildu, para alcanzar 16 votos a favor, ninguno en contra y las dos abstenciones de las concejalas de Irabazi Zarautz.

Esta amplia mayoría se consiguió tras el acuerdo firmado por el Gobierno municipal y EH Bildu esta misma semana. El montante final del presupuesto inicial aprobado asciende a más de 37 millones y medio de euros de los que en el capítulo de ingresos el 43 % viene del fondo foral (unos 16 millones) y el resto, principalmente de los impuestos y tasas municipales entre los que destacan el IVI, el Impuesto de Tracción Mecánica y la plusvalía.

En el apartado de gastos, en el apartado de vivienda y urbanismo se presupuestan cerca de 5,4 millones de euros; en el de Servicios Sociales, 4,5 millones; otro tanto en el apartado de Deportes; 4,4 millones en el departamento de Cultura; en el de Seguridad y Movilidad 3,7 millones; 3.3 en el de servicios generales; 3 millones en el de Bienestar Social; 1,3 millones en Educación y otro tanto en Medio Ambiente. Estas son las principales partidas de gasto aprobadas pero más adelante se podrán conocer al detalle, una vez que se dé la aprobación definitiva del presupuesto. Ahora se abre un plazo de quince días para realizar las posibles reclamaciones y sugerencias y en caso de no aparecer ninguna recibiría automáticamente la aprobación definitiva.

Cada grupo expuso durante el pleno los motivos por los que votaban a favor o se abstenían en la votación. Los partidos que sustentan el Gobierno municipal destacaron que este último presupuesto de la legislatura cierra el pacto de gobierno que firmaron jeltzales y socialistas cuando hace cuatro años arrancaba la misma y destacaron que pese a no necesitar el voto favorable de la oposición se han mostrado favorables a la negociación, fruto del cual ha sido el acuerdo conseguido con EH Bildu, acuerdo que motivó el voto favorable de la coalición abertzale aunque dejaron claro que no son sus presupuestos pero lo conseguido les satisfacía. Irabazi Zarautz recordó que el plan de gobierno no es el suyo pero que los cambios introducidos al final les parecían buenos y se abstuvieron.