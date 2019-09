Zarautz celebra el arranque de la vendimia El prensado de la uva, el acto principal de la fiesta comenzará a las 12.00 del mediodía. / ETXEBERRIA El domingo tendrá lugar la decimoctava edición de la fiesta en torno al txakoli | El acto principal será a las 12.00 horas en Lege Zaharren enparantza y, además, se ofrecerá txakolin-pintxo en algunos bares ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Viernes, 13 septiembre 2019, 01:56

Este domingo, 15 de septiembre, Zarautz celebrará la XVIII Fiesta de la Vendimia. El Ayuntamiento de Zarautz, en colaboración con la Asociación de Hostelería 'Zurekin' y Getariko Txakolina D.O., ha organizado una amplia programación para celebrar este día. «La Fiesta de la Vendimia es una iniciativa muy bonita, ya que su organización aúna la colaboración entre diferentes agentes de Zarautz: txistularis y dantzaris, asociaciones... Me gustaría agradecer a todos ellos el trabajo que realizan, pero, en especial, este año a Zurekin, por la oferta especial que van a ofrecer entorno al txakoli en varios restaurantes y bares, y por organizar el taller para los más txikis de la casa. Y, como no, a Hotz Zarautz, cuyos miembros ayudarán a lo largo del día a que todos y todas disfrutemos de la programación», explica el concejal de Turismo, Ixidor Larrañaga.

Así, a las 10.00 horas, en Talai Berri Txakolindegia, se ofrecerá una visita gratuita en la que, además de conocer el proceso de producción del txakoli, se podrá degustar el txakoli de la propia bodega. Para poder participar en la visita, es necesario inscribirse en la Oficina de Turismo (Kale Nagusia 30, 943.830990). A las 11.00 horas, los txistularis animarán las calles de Zarautz y llegarán en Kalejira a Lege Zaharren enparantza, donde, a partir de las 11.30 horas, los más txikis de la casa podrán participar en un taller de creación. A las 12.00 horas dará comienzo el acto principal de la Fiesta de la Vendimia: se prensará la uva de todas las bodegas que forman parte de la Denominación de Origen Getariako Txakolina, y se brindará con el primer mosto de la cosecha de 2019, con homenaje incluido al Maestro pastelero Jon Aizpurua (Pastelería Aizpurua).

Después, los dantzaris de Jalgi dantza taldea realizarán la Txakolin Dantza, con la ayuda de un otxote, y, para cerrar el acto, Sebastián Lizaso y Amets Arzallus cantarán unos bertsos.

Al finalizar el acto principal, se podrá degustar el txakoli de 19 bodegas con denominación de origen: copa y 5 txakolis por 6 euros. Las bodegas que participarán serán las siguientes: Agerre, Aizpurua, Akarregi Txiki, Ameztoi, Arregi, Basa Lore, Bengoetxe, Elkano, Flysch, Gañeta, K5 Argiñano, Katxiña, Mokoroa, Rezabal, Sagarmiña, Talai berri, Txomin Etxaniz, Ulacia y Urki. Asimismo, de la mano de Euskal Parrila, se asará a la parrilla bonito de Label, y se venderán pintxos por 2 euros. En el evento ayudarán los miembros de Hotz Zarautz. Zarauztarras y visitantes quedan invitados a participar en la fiesta.

La Fiesta de la Vendimia no se celebrará únicamente en Lege Zaharren enparantza. Varios restaurantes y bares de Zarautz también participarán en la fiesta. Al mediodía, se celebrará un Txakolin-Pintxo en los siguientes bares: Euskalduna, Iruña, Itxaski, Itsas-Lur, Joe, Karlos Argiñano, Salegi y Txiki Polit. En ellos, se podrá adquirir una copa de txakoli (o agua o mosto de uva) y un pintxo Toldotxo por 4,50 euros. Además, varios restaurantes ofrecerán platos elaborados con txakoli: Itxas-Lur, Itxaski, Karlos Argiñano, Kirkilla Enea, Otzarreta, Santa Barbara y Txiki Polit.