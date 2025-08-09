El Zarautz cae 0-2 ante el Durango en el primer amistoso de pretemporada

A. E. ZARAUTZ. Sábado, 9 de agosto 2025, 20:08 Comenta Compartir

El C.D. Zarautz de Tercera División disputó ayer al mediodía en Asti, con sofocante calor, el primer partido amistoso de la pretemporada, contra la Cultural de Durango, también de Tercera División. En este caso el resultado tampoco es que sirva de mucho, sino que se trata de que el míster vaya probando a sus jugadores y sistemas a utilizar durante la exigente Liga que le espera. Tampoco hay que ocultarlo, el choque concluyó con el resultado de 0-2 a favor del conjunto vizcaíno. El próximo compromiso del equipo será contra el Beti Gazte, en Lasaka, el día 15 de agosto.

Por su parte, el equipo juvenil de Liga Nacional superó –también en su primer amistoso–, por la mínima, 1-0 al Hernani, que será su primera rival en la Liga.