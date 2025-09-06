Zarautz Abesbatzaren Salbea, bihar, Aita Frantziskotarren elizan

ZarautzZarautz Abesbatzaren Salbea, bihar, Aita Frantziskotarren elizan
A. E.
zarautz.
Larunbata, 6 iraila 2025, 20:49
Bihar, astelehena, irailak 8, Zarautz Abesbatzak Salbea abestuko du Frantziskotarren elizan, iluntzeko 20:00etan, Josean Paskual organoan laguntzen izango dutelarik.
Zarautzen urtero Euskal Jai eguna eta Arantzazuko Amaren festeburua elkarturik datozkigu eta bai kalean eta baita Frantziskotarren elizan ere, ospatu egiten da.
Zarautzen badaramate Zarautz Abesbatzakoek 20 urte Euskal Jai bezperan, Zumaiako seme zen Jose Mari Olaizola apaizak Arantzazurako propio sortu zuen Salbea abesten. Adituek harrituta daude, Salbe hau entzun ondoren, konpositore honen beste abesti-konposiziorik ez ezagutzea.
Arantzazun, fraideek urte askotan abestu izan dute Salbe hau beste bederatzi salbeen artean.
Arantzazun, urteurrenak
Arantzazun urteurren garranzitsuak dira aurten. Joan den larunbatean, abuztuak 30, Arantzazuko Santutegia bedeinkatu zela 70 urte bete ziren. Eta baita ere, Ama Birjinaren egunez, 75 urte basilikaren lehenengo harria jarri zela.
