Xixili eguna prestatzeko entseguak hasi dituzte

ZarautzXixili eguna prestatzeko entseguak hasi dituzte
Herriko txistulari eta abesbatzak elkarrekin arituko dira azaroaren 22ko ospakizunean
A. E.
ZARAUTZ.
Asteazkena, 1 urria 2025, 20:55
20 urtez, azaroaren 22an, Xixili egunean, musikarien eguna ospatu dute herriko txistulariek eta abesbatzek elkarrekin. Goizeko ihintza txistulari taldeak, hainbat txistulari eta herriko abesbatzak, kalez kale abesten jardun dute urte hauetan eta aurten 21.ez kalejira baten ondoren, Lizardi aretoan kantaldia eskaintzeko asmoa dute bertaratzen diren guztiak kantura gonbidatuz. Jada, prestatzen hasiak dira txistulariez gain, Zarautz Abesbatza, Montetxio abesbatza, Udaberri abesbatza, eta aurten, egun hau elkarrekin ospatzeko asmoz, ekitaldira batuko diren Txinpirin eta Zarazte gazte abesbatzak eta Gure Boza kantu taldea. Zarauzko Musika Bandako musikari batzuek ere kantu batzuek janzten arituko dira.
15 bat kantu, urte hauetan kalean abestu eta herritarrak entzuteko aukera izan dituztenak, Imanol Urbietak sortutako kantak gehientsuenak.
