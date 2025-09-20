Xake klaseak txikienentzat astean bi arratsaldetan

ZarautzXake klaseak txikienentzat astean bi arratsaldetan
A. E.
ZARAUTZ.
Larunbata, 20 iraila 2025, 21:30
Zarautz kirol elkarteko xake atalak, aurten txikienentzat astearte eta asteazkenetan klaseak jarriko ditu (17:00-17:45 eta 17:45-18:30era bi egunetan). Horrez gain, gazte zein helduak asteartetan elkartuko dira 18:30ean, kirol elkarteko egoitzan. Hilabetean 5 eurokoa izango da kuota.
Kurtsoari irailaren 30ean ekingo diote eta edozein zalantza argitzea nahi duenak 634 414 278 telefono zenbakira deitu besterik ez du (Andoni Etxabe).
