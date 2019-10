Xabier Otermin (Entrenador del equipo de la Liga Vasca juvenil de fútbol): «A ver si somos regulares y podemos estar al final en la pelea por el ascenso» Xabier Otermin, el pasado domingo en Asti. / ETXEBERRIA ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Miércoles, 16 octubre 2019, 00:24

Tras su larga trayectoria como portero de fútbol, Xabier Otermin cumple su quinta temporada al frente del primer equipo juvenil de fútbol zarauztarra que milita este año en la Liga Vasca. Pese al descenso de la pasada temporada, sigue comprometido con el club, entrenando a jóvenes chavales. Estuvimos con él el domingo tras el partido que su equipo perdió 1-2 en Asti ante el Alavés.

-Xabier, ¿nos puede recordar su trayectoria en el mundo del fútbol antes de empezar a entrenar?

-Siendo juvenil en Zarautz me fichó la Real Sociedad para el equipo de División de Honor juvenil; luego estuve cuatro años en el Sanse, y de ahí pasé al Real Unión donde hice tres años; luego me fui un año a Girona y regresé de nuevo a Irún donde estuve 11 temporadas más. Me retiré con 38 años.

-Y desde entonces, ¿entrenador en Zarautz?

-Sí, tras dejar el fútbol la directiva me planteó entrenar al equipo juvenil y debuté en el año 2015 formando tándem con Xabier Garro, cogiendo el equipo que la temporada anterior habían entrenado Imanol Alguacil y Mikel Lasa. Esta es mi quinta temporada.

-¿Se ha sacado el carnet para ser entrenador?

-Tengo, pero solamente hasta la categoría juvenil y Preferente. Para entrenar a partir de Tercera División ya en el profesionalismo se requieren más conocimientos, hay que sacar un carnet superior, pero no dispongo apenas de tiempo para ello. Por la mañana trabajo en la empresa familiar que tenemos en Oiartzun, Talleres de Hidraúlica Otermin, y por la tarde, los entrenamientos de Asti, sin descuidar a la mujer e hijos; de momento, estoy cómodo en esta categoría juvenil.

-En el equipo que entrena de la Liga Vasca vemos a muchos chavales todavía de primer año juvenil.

-Esta temporada contamos con nueve fichas de primer año juvenil, es decir, que hasta ahora han sido cadetes. Unos alternan el primer y segundo equipo. Tenemos tres equipos en la categoría juvenil. Los entrenadores de los otros dos equipos son Mikel Arregi y Carlos.

-Fue una pena el descenso de la temporada anterior...

-Sí, perdimos la categoría en la última jornada en el campo del Vasconia donostiarra, pero fue consecuencia de la mala primera vuelta que hicimos. La segunda parte de la temporada fue muy buena, pero no suficiente para salvarnos. Nos faltó un gol en la última jornada.

-Tres de los chavales de la cantera zarauztarra han sido fichados por la Real y el Athletic.

-Los tres, cadetes la temporada anterior. El portero, Ander Padilla, hizo muy buena temporada jugando conmigo en el juvenil y ha sido fichado por el Athletic de la categoría juvenil, mientras que Aitor Larrañaga y Unai Cortes han sido traspasados a la Real Sociedad juvenil. A ver si pueden ir poco a poco progresando.

-¿Cómo ha visto desde el banquillo la derrota ante el Alavés?

-Hemos empezado mal, dando facilidades y se han puesto 0-2; hemos reaccionado bien, pero no ha sido suficiente para empatar.

-El Alavés contaba con un equipo muy potente.

-Descendieron de la Liga Nacional el año pasado con nosotros y creo que han hecho una buena limpia, fichando a jóvenes de todas partes. Hoy, el portero era catalán, había canarios, andaluces, como el delantero centro procedente del Almería... el portero por ejemplo es catalán y jugó también el sábado con los cadetes en Zarautz; es internacional con la selección española. Pero yo no miro los carnés de los jugadores; en el campo somos 11 contra 11 y no me fijo demasiado en los rivales, sino que me centro en tratar de plantear un buen partido con los jugadores que tengo.

-¿Los jugadores son de Zarautz o también de otras localidades?

-La gran mayoría de Zarautz, salvo tres de Orio y dos de Getaria.

-¿Qué objetivo se plantean para esta campaña?

-La Liga Vasca es también muy competida. A ver si somos capaces de ser regulares y estar al final de temporada con posibilidades de luchar por el ascenso.