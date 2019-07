Xabier Egaña recupera su obra en homenaje a Salbatore Mitxelena La nueva obra. Dos dantzaris bailando el aurresku a Xabier Egaña ante su renovada obra. / ETXEBERRIA El artista ha rehabilitado el trabajo que realizó hace 30 años, una obra que ya luce de nuevo en el parque de Iñurritza ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Domingo, 7 julio 2019, 00:21

Este pasado viernes por la tarde se inauguró la obra del vecino de Zarautz Xabier Egaña (Getxo, 1943) en homenaje a Salbatore Mitxelena en el contramuro de la Ikastola, en el parque de Iñurrritza. No muchas veces ocurre, pero el propio Xabier Egaña ha sido el encargado de replantear su trabajo realizado hace 30 años, obra que con el paso de los años se ha ido desgastando. Ante el deterioro de la obra, los amigos del propio artista plantearon al ayuntamiento la reparación de la obra y el Consistorio dio su conformidad al proyecto. Como comentaba en la inauguración el teniente alcalde Jesus Arana, «enseguida nos dimos cuenta que era el momento para restaurar el trabajo. En este 2019 se cumple el centenario del nacimiento de Salbatore Mitxelena; la Ikastola prepara para octubre su Kilometroak y el artista Xabier Egaña estaba dispuesto a rehabilitar su trabajo. Encajaba todo. Eskerrik asko Xabier, eskerrik asko en nombre del pueblo de Zarautz».

En la rehabilitada obra, Egaña mezcla la escultura (figura flotante), la pintura y dibujo. Como explicaba el artista «en la nueva obra he cambiado las simbologías. He mantenido la figura flotante, superponiéndolo al muro de piedra. Y el fondo lo he iluminado en colores que alegran, con un fondo luminoso».

No cabe duda que con la nueva obra la figura del famoso franciscano, poeta y escritor Salbatore Mitxelena, que da nombre a la propia Ikastola, seguirá vivo.