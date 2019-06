El vizcaíno José Luis Rodríguez, ganador del Rally Fotográfico de Zarautz Rodolfo Glass, Ramón Serras, Xabier Txurruka y el vencedor del Rally, José Luis Rodríguez. / ETXEBERRIA El segundo premio fue para José Antonio Fernández, de Baracaldo, y el tercero para el irundarra Omar Igual ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Martes, 4 junio 2019, 00:22

El vizcaíno José Luis Rodríguez, ha sido el ganador del XXXVIII Rally Fotográfico de Zarautz Memorial Fernando Maiztegi, cuya entrega de premios tuvo lugar el viernes en Torre Luzea con la presencia de una veintena de socios de Zarauzko Argazkizale Elkartea, además de los premiados, en un acto que fue guiado por el presidente de la entidad local Rodolfo Glass.

Además, una fotografía del propio José Luis Rodríguez -una imagen de una flor captada en la plaza del mercado-, recibió el premio a la mejor fotografía del Rally de Zarautz que tuvo lugar el primer domingo de mayo con la participación de 51 aficionados a la fotografía.

Su colección de 5 fotografías seleccionadas, una por cada tema, recibió una puntuación total de 106 puntos, recibiendo el talón de 160 euros y trofeo de manos del alcalde Xabier Txurruka, mientras el premio a la mejor fotografía le fue entregado por el pionero entre los fotógrafos locales, Ramón Serras. En segunda posición se clasificó con 104 puntos, José Antonio Fernández, natural de Baracaldo, mientras tercer premio recayó en el irundarra Omar Igual, vencedor de la pasada edición, con 96 puntos. Entre los menores de 16 años, el premio se lo llevó Araia Lazkano, de tan solo 10 años.

El vencedor del Rally mostraba a este periódico su satisfacción por el primer premio. «Me lo comunicaron la semana pasada y la verdad, me cogió por sorpresa. Sabía que había entregado buenas fotografías, pero de ahí a ganar ... ». Señala que le gusta mucho el Rally de Zarautz. «Soy de Zalla, pero pertenezco a la asociación fotográfica Denbora, de Baracaldo. Solemos participar en diferentes concursos y éste de Zarautz me gusta mucho. Está bien organizado, Zarautz es una localidad preciosa y tenía ganas. Alguna vez me he quedado a las puertas de los premios, con el cuarto puesto; para mí es una gran satisfacción llevarme el primer premio». Dejaba claro que para él la fotografía no es más que un hobby. «Soy profesor de un taller de carpintería de un centro de Baracaldo y la fotografía es para mi un hobby, una pasión».

Los asistentes al acto tuvieron la ocasión de presenciar las colecciones del medio centenar de participantes del Rally, con una calidad media muy alta, sobre todo el de los quince primeros clasificados. El mismo acto sirvió para inaugurar la exposición colectiva de los socios de Zarauzko Argazkizale Elkartea, fotografías que se podrán visitar hasta finales de junio en Torre Luzea de lunes a domingo en horario de 18.00 a 20.00 horas.