Visita guiada en Torre Luzea con el Photomuseum, esta tarde

Dentro del programa Aula/Gela de difusión cultural promovido por el Photomuseum y patrocinado por el Ayuntamiento de Zarautz, la sesión de hoy se realizará en Torre Luzea, a cargo de la comisaria de la exposición 'Publicidad Kodak' que se muestra en dicha sala.

Goretti Garate nos propone un recorrido por las imágenes y objetos que conforman la muestra. Analizará la evolución de las cámaras y materiales fotográficos de la famosa casa Kodak, así como de los esloganes utilizados para su venta ('You press the button, we do the rest', 'Take a Kodak with you', 'Let the childrem Kodak', etc.). Asimismo, hablará sobre la estética singular de los anuncios creados por la firma.

La cita es hoy a las 18.00 de la tarde con entrada gratuita, pero ojo, que no es en el lugar habitual de estas sesiones organizadas por el Photomuseum, sino que es en Torre Luzea.