Vibrante Euskal Jaia zarauztarra La Musika Plaza respiraba este ambiente al mediodía, con cientos de dantzaris pese al intenso calor reinante. / AMAXKAR La localidad costera despidió el verano con miles de baserritarras en sus calles | El casco antiguo estuvo a rebosar durante toda la mañana mientras que por la tarde el ambiente festivo se trasladó a la pradera de Iñurritza JUAN MARI ZUBIAURRE ZARAUTZ. Lunes, 10 septiembre 2018, 06:49

Desde 1924 viene celebrando Zarautz el 9 de septiembre la fiesta de la Euskal Jaia. Es una cita tradicional en el calendario de la localidad costera que surgió con la intención de alargar un poco el verano zarauztarra y de paso dar un importante impulso a nuestra cultura popular.

Miles de baserritarras llenaron las calles céntricas de Zarautz desde primeras horas de la jornada. La Euskal Jaia exige una preparación especial. En primer lugar está el traje tradicional de baserritarra que hay que tener listo desde la víspera. Para muchos el momento más atractivo de la Euskal Jaia es el de la mañana y para estar bien animados es preciso desayunar fuerte con los amigos o reunirse en torno a una mesa para hacer un buen 'hamaiketako' y coger fuerzas para el intenso mediodía que espera.

Ya desde el amanecer la Diana recuerda a todos que es la Euskal Jaia y grupos como Goiztarrak recuperan año tras año la tradición vasca representando a típicos personajes de la vida cotidiana de nuestros antepasados.

40 años con Alproja

Txistularis, trikitilaris, dulzaineros y los tunturros de Ituren recorren las calles que se van llenando de gente hasta que al mediodía arranca el grupo de teatro Alproja para llevar a cientos de personas a la plaza de la Munoa donde escenifican una obra de teatro.

No es novedad. Fue en 1978 cuando Alproja Antzerki Taldea hizo su primera representación teatral con una boda tradicional vasca y desde entonces durante 40 años no han faltado a su cita. Este año, siendo un aniversario tan especial interpretaron un musical, con su habitual punto de humor y crítica satírica bajo el título '40 sinfonia'. La previsión inicial de mal tiempo trasladó la obra de la Munoa al polideportivo Aritzbatalde aunque no terminó de llover.

El baile adquiere a continuación el máximo protagonismo. Tanto en Musika Plaza como en Lege Zaharren enparantza cientos de baserritarras bailan al ritmo de trikitixas y txistus. La Lizarrako Larrain Dan-tza a las 14.00 de la tarde, multitudinaria, indica el momento de retirarse a comer y recuperar fuerzas para acudir por la tarde en romería hasta el barrio de Iñurritza donde la pradera recibe a los baserritarras.