«Cada vez se ven menos insectos, flores y plantas, es la percepción que tengo»

Jokin Izar presenta en Torre Luzea la exposición 'Gertutik' (de Cerca), donde muestra insectos, flores y plantas de pequeño tamaño que tenemos, pero que ... pasan desapercibidos para la mayoría de las personas, al no darnos cuenta de lo que tenemos a nuestro alrededor. La muestra, inaugurada el pasado viernes, se podrá visitar hasta el próximo 4 de enero en horario de 18.00 a 20.00 horas.

Natural de Erremteria, pero vecino de Zarautz desde hace 40 años, Jokin Izar de la Fuente Sarasua se jubiló hace diez años en Orokieta Herri Eskola donde ha ejercido como profesor del área de informática una quincena de años. Su afición a la fotografía coincide con los inicios de la cámara digital y siempre que sale a pasear, lo hace con su cámara. «Tengo una cámara simple, pero suficiente para mí, con la particularidad que tiene un zoom que me permite ampliar, dar mayor dimensión a pequeños insectos, flores y plantas que presento en esta exposición».

Sin salir de Zarautz

En la exposición presenta 33 fotografías, de mariposas, libélulas, abejorros, escarabajos, saltamontes ... que podemos encontrar sin salir de Zarautz. Indica que todas las fotografías son captadas en Zarautz, del biotopo de Iñurritza, de Irita, de los parques que tenemos aquí ... «Vivimos en un mundo en el que hay cantidad de cosas a nuestro alrededor que nos pasan desapercibidas, bien sea por su pequeño tamaño, por su lejanía con respecto a nuestra persona o, simplemente, por no prestarles atención».

Valiéndose de su propia experiencia, indica que la «fotografía puede suplir esa carencia de cercanía o proximidad valiéndose de técnicas como el macro, el zoom o la fotografía de aproximación que nos permite captar hasta los más mínimos detalles de los motivos de nuestra observación». En esta exposición, las fotografías que se muestran van precisamente de eso, «de aproximar nuestra mirada a una variedad de insectos, plantas, flores, que nos rodean pero desde un punto de vista al que no estamos acostumbrados: de cerca», explica Jokin Izar, muy contento de la aceptación que ha tenido su muestra, todavía con mes y medio por delante para las personas que se quieran acercar hasta Torre Luzea.

Su primera exposición

Izar es miembro de Zarauzko Argazkizale Elkartea desde hace casi cuatro años. «Todos los años algún miembro de la asociación presenta sus trabajos y esta vez me ha tocado a mí. Es mi estreno, mi primera exposición cara al público», señalaba en la presentación, donde estuvo apoyado de sus compañeros de la asociación y su familia.

Lo que apena a Jokin Izar es que cada vez hay menos insectos en el Biotopo, en Irita.., es la percepción que tiene. También menos plantas y flores. «De un tiempo a esta parte están desapareciendo y se debe en mi opinión al exagerado desbroce que realizan los operarios de la Diputación cuando limpian el cauce del río en el Biotopo, con la eliminación de la vegetación. Ya no hay flores ni plantas y en consecuencia tampoco insectos y cada vez menos pájaros . Es la sensación que tengo, que en un plazo de dos años han desaparecido la mayoría de los insectos que capté en su día para esta exposición, pero que ya no se ven».

Además de las fotografías que presenta en la exposición, Jokin Izar tiene un blog particular donde tiene clasificados todos los insectos que va fotografiando. «Tengo como 300 recogidos y clasificados, aunque en la exposición presento únicamente los seleccionados, las que considero las mejores fotos. Si alguien tuviera curiosidad, no tiene mas que entrar en mi blog».