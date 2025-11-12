Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jokin Izar presenta más de una treintena de fotos sobre pequeños insectos, plantas y flores. Etxeberria

Zarautz

«Cada vez se ven menos insectos, flores y plantas, es la percepción que tengo»

Presentará en Torre Luzea la muestra fotográfica 'Gertutik' sobre pequeños insectos, flores y plantas que ha captado en Zarautz

Antxon Etxeberria

Antxon Etxeberria

Zarautz

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:47

Jokin Izar presenta en Torre Luzea la exposición 'Gertutik' (de Cerca), donde muestra insectos, flores y plantas de pequeño tamaño que tenemos, pero que ... pasan desapercibidos para la mayoría de las personas, al no darnos cuenta de lo que tenemos a nuestro alrededor. La muestra, inaugurada el pasado viernes, se podrá visitar hasta el próximo 4 de enero en horario de 18.00 a 20.00 horas.

Te puede interesar

