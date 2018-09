Los vestidos de Amaia Izar, del Athelier Nupcial Yolanda García. Preparando el vestido de la nueva Miss World España 2018, la navarra Amaia Izar. / DV La diseñadora Yolanda García ha vestido a la nueva Miss World España 2018, que desfiló en el malecón en julio ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Domingo, 23 septiembre 2018, 01:01

La navarra, de Aoiz, Amaia Izar Leache, de 21 años, representará a España en la próxima edición del certamen Miss Mundo tras ser coronada como Miss World España 2018 en la gala celebrada en la localidad gaditana de Rota. A Amaia Izar la conocemos en Zarauz, puesto que desfiló en la gala organizada por la Asociación de Comerciantes Murkil, a finales del mes de julio, en el malecón. Entonces lució vestidos de la diseñadora Vicky Martín Berrocal, cedidas por la también diseñadora Yolanda García, del Athelier Nupcial. Ha sido precisamente Yolanda la que ha vestido a Amaia Izar para la gala del Miss España.

«La conocía de antes, la había visto desfilar y me propusieron a ver si pudiera estar interesada en vestir a Amaia para la gala de Miss España. Me presente como hicieron otros diseñadores para vestir a Amaia, que representaba a Navarra, y fui la elegida. Desde entonces hemos mantenido contacto directo, ha venido varias veces a Zarautz a probarse mis diseños», nos comenta Yolanda, bilbaína de nacimiento pero afincada entre nosotros. Lleva treinta años como diseñadora, con el Athelier Nupcial (en los bajos del edificio Munoa), desde hace 16 años.

No es la primera vez que viste a una Miss España, puesto que en 2013 diseñó los vestidos de la donostiarra Elena Ibarbia. «Como en el caso de Elena, Amaia era una chica que me gustaba por su forma de ser, con la cabeza bien amueblada, además de por su belleza y físico. Cuando fui la elegida para preparar sus vestidos me esmeré, quería que fuera la ganadora. Le preparé un vestido espectacular para la gala, además de otros vestidos para diferentes eventos a las que tenía que acudir. Le hice un vestido para ser la reina, un vestido de noche, blanco, con incrustaciones de encaje y macramé verde y dorado, con una capa y cola», explica Yolanda, muy satisfecha de su trabajo.

A su juicio, Amaia «vale mucho». Dice que «transmite seguridad a la hora de desfilar y tiene las cosas claras». Estudiante de Administración y Dirección de Empresas, Amaia Izar habla, además de euskera, castellano, inglés y se defiende con el chino. Sus hobbies son la danza, la música, viajar y leer. El proyecto social al que quiere beneficiar con su coronación es la asociación París 365, dedicada a personas en riesgo de exclusión de Pamplona.

Amaia Izar participará el próximo 8 de diciembre en el certamen de Miss Mundo que tendrá lugar en China. «Todavía no me han dicho nada, pero en principio soy su diseñadora oficial, por lo que supongo me encargarán a mi vestirla», piensa Yolanda. Mientras tanto, la diseñadora no para. Estos días está inmersa en vestir a varias actrices del Festival de Cine de San Sebastián.