Varios edificios amanecerán hoy con murales de mujeres abriendo ventanas

ZARAUTZ. Jueves, 7 marzo 2019, 00:19

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer de mañana, 8 de marzo, el departamento de Igualdad del Ayuntamiento de Zarautz ha llevado a cabo, entre otros actos, una iniciativa que pretende que el municipio despierte hoy, jueves, con ocho murales de grandes dimensiones colocados en fachadas de Zarautz, de las cuales se asoman mujeres abriendo ventanas. Y es que a día de hoy, «las mujeres aún se encuentran con numerosas barreras, tanto en su día a día como en el mundo laboral. Poco a poco, ellas mismas van abriendo ventanas en estos injustos muros», afirma Gloria Vázquez, concejala de Igualdad

Con la idea de dejar paso a una corriente de aire fresco renovador, los carteles se colocaron ayer, ya que «la idea es que Zarautz amanezca hoy con esos espacios abiertos dibujados con las ventanas abiertas, esas ventanas que rompen muros. Donde antes había un muro, ahora hay una ventana, por la que sale una mujer con diferentes mensajes». Los dibujos vienen con llamadas de atención en forma de dos mensajes: 'Abriendo ventanas en los muros'-'Hormetan leihoak irekitzen'; '¡Mira! ¡Más mujeres valientes!' -'Hara! Emakume ausart gehiago'.

Uno de los carteles se convertirá en un elemento permanente del mobiliario urbano durante todos los días del año. Se ubicará en la fachada trasera del edificio de Servicios Sociales del municipio que da al Frontón Txiki, situado en la calle Zigordia, número 33. Desde el departamento de Igualdad del ayuntamiento querían huir de los actos que nacen y mueren el mismo día. «Normalmente se hacen campañas concretas de sensibilización el 8 de marzo o 17 de mayo, pero queríamos que hubiera un elemento fijo en Zarautz durante todo el año que nos recuerde que tenemos que trabajar por la igualdad de hombres y mujeres. Un elemento permanente que esté ahí para siempre y que no solo se vea el 8 de marzo y al día siguiente ya no esté».

Los otros siete murales, eventuales, con una medida de 2x2 metros aproximadamente, se colgarán en otras tantas paredes ciegas del municipio. Las ubicaciones son en los siguientes edificios públicos: dos en Udaberri, tres en Merkatu Plaza, uno en Servicios Sociales y otro en Maza en Kale Nagusia.

Desde dicho departamento del ayuntamiento zarauztarra tienen claro el mensaje global. «Tenemos que trabajar por la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres todos los días porque la realidad es que vivimos en una sociedad machista en la que todavía, con los mismos derechos y deberes, las mujeres sufren discriminación por el hecho de ser mujeres. Estamos trabajando desde las instituciones y los grupos feministas para acabar con esa discriminación y con la violencia hacia las mujeres, conscientes de que detrás de esa violencia está una sociedad machista que sustenta esta lacra».

«Existe también una brecha salarial. Los hombres ocupan mayoritariamente los puestos directivos. Siguen persistiendo los micromachismos en muchas situaciones de la vida cotidiana. Las mujeres siguen llevando todo el peso de los cuidados de los menores, de personas de edad y de los trabajos del hogar. Es verdad que los hombres van asumiendo más tareas, pero la responsabilidad y la organización recae en las mujeres», relatan desde el departamento de Igualdad, que reivindica además que «la huelga del 8-M quiere buscar esa calidad de vida que nos da el tiempo de ocio. Las mujeres disponemos de menos tiempo de ocio que ellos. Hay que romper con esos clichés de '¿te ayudo?' Hay que transformar este esquema en nuestras cabezas y cambiarlo por un 'compartir'».

A las 18.00 horas de hoy, jueves, se celebrará el acto donde se dará a conocer más en profundidad esta iniciativa de murales donde las mujeres se asoman abriendo ventanas donde antes había muros. Será en el mismo lugar donde estará el mural permanente y lo presentarán dos mujeres de Zarautz: María Jesús Tomás, enfermera jubilada, y Arantza Zubizarreta, profesora de secundaria de Geografía e Historia, también ahora jubilada. Por su parte, la actriz, creadora, profesora y psicóloga zarauztarra Ainhoa Alberdi Gisasola, vestirá el acto con una danza.

Documental 'Liliak'

En otro acto organizado por el Departamento de Igualdad en el cine Modelo, a las 19.00 horas de esta tarde, la técnico de participación del consistorio, Nerea Olloki, presentará el documental 'Liliak' en euskera, dirigido por María Feijoó, en el que participan siete mujeres de Zarautz, entre los 70 y 90 años y que relata, en primera persona, sus vivencias. El día 14 se emitirá en castellano.

María Jesús Tomás es una de ellas. «Son mujeres que han tenido una vida muy activa y dinámica en el pueblo, pero que en la época que les ha tocado vivir, todo el protagonismo recaía fundamentalmente en los hombres. A pesar de tener una vida muy intensa, no han tenido toda la visibilidad que se merecían por el trabajo que han realizado por el pueblo. La actividad de las mujeres se quedaba en la sombra. Este documental viene a dar esa voz y visibilidad que deberían haber tenido

Hasta hace poco, la historia oficial, la que queda negro sobre blanco, la contaban únicamente los hombres. Las mujeres han estado desaparecidas de los libros de historia, de los periódicos, de las actas públicas, de los monumentos públicos, y de tantos y tantos lugares...

Como explica la propia María Feijoó, «afortunadamente, desde hace unos años, se están multiplicando los trabajos para recuperar la memoria femenina. En este proyecto, me he centrado en algunas mujeres que han tenido una infancia de guerra o de posguerra, porque son mujeres que han vivido momentos históricos muy duros, que les han desarrollado el coraje y la resiliencia. Y que han acompañado las transformaciones sociales con sus propias evoluciones personales, mostrando una gran flexibilidad y capacidad de adaptación. Y también porque es una generación que nos puede relatar cómo fueron las primeras décadas del siglo pasado, una época donde no había mil pantallas que nos están contando lo que pasa en tiempo real».

La entrada será gratuita.