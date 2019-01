Valioso punto del Amenabar Zarautz en Galicia Los jugadores del Txiki Polit Zarautz agradecen al público su apoyo tras derrotar al Urdaneta 21-19. / DV El equipo inicia la segunda vuelta sumando el primer punto a domicilio de la temporada en la cancha del Cisne ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Miércoles, 30 enero 2019, 00:25

Primer punto a domicilio que consigue el Amenabar Zarautz esta temporada al empatar a 26 en Pontevedra en la cancha del Cisne. Un punto muy valioso, puesto que sumar fuera está muy caro, cuesta mucho. Los zarauztarras habían desperdiciado hasta la fecha algunas opciones para traerse algún punto como visitante, sin ir más lejos la jornada anterior en Alicante, pero tras ir ganando no pudieron aguantar el resultado, por lo que empezar la segunda vuelta sumando a domicilio esperemos sirva de revulsivo para esta segunda parte de la competición, donde habrá que apretar de lo lindo para mantener la categoría.

En estos momentos los zarauztarras son penúltimos con 10 puntos. Solamente tienen por detrás al Villa Aranda con 9, aunque Atletico Novas con 11, Agustinos Alicante y San Marti Adrianenc con 12, Bordils con 13, Antequera con 14 y Santoña con 15, tampoco están muy lejos, teniendo en cuenta los 28 puntos que quedan todavía por jugarse, aunque en el caso del Amenabar son 30, tras el encuentro aplazado contra el Torrelavega por la convocatoria de Goenaga y Amilibia con la selección estatal júnior.

En esta segunda vuelta por Zarautz deberán pasar por este orden el Fertiberia Sagunto (próximo sábado), Santoña, Villa Aranda, Bordils, Nava Segovia, Alarcos Ciudad Real, Atlético Novas y Alicante, además del suspendido contra el Torrelavega. Por su parte, los nuestros deberán rendir visita al Adrianenc, Antequera, Palma del Río, Zamora, Barcelona B y Torrelavega. Es decir, nueve partidos en Zarautz y seis a domicilio. No cabe duda de la ventaja que supone jugar con el apoyo de los aficionados, pero no garantiza nada. Hasta la fecha no han cedidio más que tres puntos en Zarautz y hay que seguir en la misma línea para sumar muchos puntos con el objetivo de dejar atrás por lo menos a tres equipos.

De cara a esta segunda vuelta, Xabier Hugo Sánchez e Iraitz Unanue recuperan efectivos, como es el caso de Alberto Aguirrezabala y Jokin Jiménez, o Mikel Martínez, totalmente restablecido de la lesión que le tuvo apartado de las canchas varios meses. Precisamente, tanto Mikel com Oihan Balenciaga fueron los jugadores más efectivos en Pontevedra, al marcar cada uno de ellos 5 goles, por 4 'Kapaxko' y 3 Mikel Amilibia, dentro del buen tono general del grupo.