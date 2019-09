Usoa Ostolaza (Triatleta): «Aún me veo lejos de las profesionales, pero me quiero ir acercando» Usoa Ostolaza en Zarautz, antes de un entrenamiento . / ETXEBERRIA Hace dos semanas se colgó la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de Niza en su categoría, de entre 20 y 24 años ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Jueves, 19 septiembre 2019, 00:18

La joven zarauztarra Usoa Ostolaza Zabala viene de vencer este pasado sábado en el triatlón sprint de Zumaia, pero dos semanas antes se clasificó tercera en el Campeonato del Mundo en el Ironman 70.3 de media distancia celebrado en la ciudad francesa de Niza en su franja de 18 a 24 años, en su tercer triatlón en dicha distancia. Aunqe ya colecciona numerosas copas y medallas en su palmarés, se trata de una triatleta todavía por pulir; reconoce que debe mejorar todavía en la natación, pero la bicicleta y la carrera a pie son disciplinas que se le dan bien. Tiene como entrenadora a nada más y nada menos que a Ainhoa Murua, quien le prepara los entrenamientos y le nutre de buenos consejos. Su próxima cita, el domingo 29 de septiembre, es el Campeonato de España de distancia olímpica en A Coruña.

-Usoa, estos días le estamos viendo entrenar en Zarautz.

-Sí, bueno, estoy haciendo prácticas en Mendaro, por lo que estoy en casa. Estoy estudiando Fisioterapia en Tudela. Pero hasta finales de enero me corresponden prácticas, antes del inicio del cuarto y último curso. He pedido hacer las prácticas en Gipuzkoa y he comenzando en Mendaro. Por eso estoy en casa, sino estaría en Tudela. La fisioterapia me gusta mucho y estoy aprendiendo a base de estudiar y de las prácticas. Y al estar en casa, entreno más y en mejores condiciones.

-Viene de proclamarse tercera del mundo en la Ironman de Niza en media distancia.

-Pero en la franja de 18 a 24 años. Éramos casi 2.000 féminas entre todas las categorías y yo quede tercera, por detrás de una americana y una francesa, como te digo en la franja de 18 a 24 años. Si es verdad que mis tiempos fueron mejores que algunas profesionales. Contando a las profesionales y todas las categorías finalicé en el puesto 53, pero quitando las profesionales, por grupos de edad me clasifique en el puesto 16.

-¿Cómo planteó la prueba?

-Empecé floja en la natación; no fui nada cómoda. Me metí al agua con neopreno y no nadé nada cómoda, finalizando la distancia de los dos kilómetros en el puesto 21 de mi categoría. La transición tampoco la hice nada bien, pero en bicicleta me encontré bastante mejor y fui adelantando puestos, llegando a boxes tras los 91 kilómetros, séptima. La media maratón también la hice bien, con el segundo mejor tiempo de mi grupo. La ganadora fue la americana Sidney Andrew con un tiempo de 5h03:31 y yo fui medalla de bronce a 4.36.

-Para participar en el Campeonato del Mundo de Niza había que clasificarse previamente.

-Sí, así es. Yo logré billete para Niza en octubre de pasado año en Cascais, Portugal, donde fui novena.

-Su salto a la media distancia ha sido reciente, ¿no?

-Hasta hace bien poco me he prodigado sobre todo en croses, duatlones y triatlones de corta distancia. De media distancia he realizado hasta la fecha sólo tres pruebas. La que he comentado de Cascaís, luego hace un par de meses hice en Mequinenza (Zaragoza) donde fui primera y ésta última prueba en Niza. Pero es una distancia que me gusta, que me encuentro cómoda. Sé que tengo todavía mucho por mejorar, pero me gusta la distancia.

-Este ironman 70.3 triatlón de media distancia, es más o menos el mismo que se hace en el triatlón de Zarautz.

-Así es y ya me gustaría poder participar en el de Zarautz. No sé si este próximo año, el siguiente... Ya se verá. La edad mínima exigida son 20 años y yo ya tengo 21.

-Y ¿de qué depende?

-Un poco de los entrenamientos, si tengo tiempo para entrenar en condiciones o no. Por ejemplo, para Niza me he podido entrenar bien, he empleado todo el verano. Cuando estoy en Tudela no entreno tan bien como aquí, un poco también por falta de tiempo y no tener compañeros de entrenamientos. Y aquí siempre me junto con algún compañero, como Iosu Iribar y otros, con los que el entrenamiento se hace más llevadero.

-¿Quién le programa los entrenos?

-Estoy con Ainhoa Murua, que para mí lo es todo; es mi referencia, la que me programa los entrenamientos, me da buenos consejos; es mi referencia en el mundo de la triatlón y también fuera por su carácter de persona humilde, cercana... Además ya ha superado sus problemas de lesiones, se encuentra bien y hace dos semanas fue la vencedora de la triatlón de Santander, de lo que me alegré mucho. En casa tampoco me faltan consejos, siendo los padres deportistas y que han practicado y practican el triatlón.

-De aquí a finales de año, ¿qué planes de competición tiene?

-La próxima semana, el domingo día 29 tengo una prueba del Campeonato de España de distancia olímpica en A Coruña; luego el 27 de octubre el Campeonato de España de media distancia en Ibiza. Aunque soy sub23, competiré en la categoría élite. Luego me tomaré un descanso de 2-3 semanas y empezaré a preparar los cross de invierno y poco a poco las primeras duatlones y triatlones del próximo año. Pero quiero ir poco a poco. Soy consciente que tengo solamente 21 años y no se trata de forzar al cuerpo.

-Viendo su rendimiento en Niza, ¿se ve aún lejos o cerca de las profesionales?

-Todavía lejos; tengo mucho que mejorar. Por ejemplo, la que ganó en Niza en profesionales, la suiza Daniela Ryf, es una auténtica máquina; hay que ver cómo nada, anda en bicicleta y corre, una pasada. Terminó la prueba en 4h23:04. Me sacó unos 44 minutos de ventaja. Es otro mundo, pero poco a poco pretendo ir acercándome no a Daniela, que es casi imposible, sino al grupo de profesionales.

-¿Por qué no pudo competir con las profesionales en Niza?

-Hacen falta una serie de requisitos, como tener cierto número de pruebas a tus espaldas y la mía no era más que la tercera en esta media distancia. Me imagino que con el paso de un tiempo ya conseguiré la licencia profesional.

-Compite defendiendo la camiseta del Saltoki, de Iruña...

-Hasta hace dos años pertenecía a Zarauzko Triatloi Elkartea, pero el fichaje por el Saltoki navarro me permite competir en más pruebas, y también optar en las clasificaciones por equipos .

-Y una triatleta ¿cuánto entrena?

-Depende de la época del año, pero bastante. Y muchas veces, simultaneando dos disciplinas un mismo día. Requiere de mucho sacrificio, pero lo hago a gusto.