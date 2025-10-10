Urriko artisau azoka bihar Lege Zaharren enparantzan

ZarautzUrriko artisau azoka bihar Lege Zaharren enparantzan
A. E.
Zarautz.
Ostirala, 10 urria 2025, 20:13
Bihar, igandea, urriko IV. azoka ospatuko da Lege Zaharren enparantzan, Nahia elkarteak antolatuta, herriko artisau eta sortzaileen azoka, sormenak eta arteak bat egingo dutelarik.
Azokaren kartela Iban Illarramendik margotu du eta Nahia Elkartetik esker bereziak eman nahi dizkiote artista zarauztarrari. Bihar, azokara hurbiltzen diren bisitariek sormenez blai dauden gertuko 25 proiektu txiki ezagutzeko aukera izango dute, eta erosketen artean Kirkilla jatetxean 2 pertsonentzako otordu goxo bat zozketatuko da.