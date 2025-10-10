Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zarautz

Urriko artisau azoka bihar Lege Zaharren enparantzan

A. E.

Zarautz.

Ostirala, 10 urria 2025, 20:13

Comenta

Bihar, igandea, urriko IV. azoka ospatuko da Lege Zaharren enparantzan, Nahia elkarteak antolatuta, herriko artisau eta sortzaileen azoka, sormenak eta arteak bat egingo dutelarik.

Azokaren kartela Iban Illarramendik margotu du eta Nahia Elkartetik esker bereziak eman nahi dizkiote artista zarauztarrari. Bihar, azokara hurbiltzen diren bisitariek sormenez blai dauden gertuko 25 proiektu txiki ezagutzeko aukera izango dute, eta erosketen artean Kirkilla jatetxean 2 pertsonentzako otordu goxo bat zozketatuko da.

